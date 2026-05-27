〈COMPUTEX〉聯發科陳冠州：Agentic AI時代來了！未來一兩年終端生態系將蓬勃發展

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-27 16:30

聯發科 (2454-TW) 總經理暨營運長陳冠州今 (27) 日出席 COMPUTEX 展前論壇，並以 AI 無處不在為題發表演講，指出 AI 正從生成式 AI 快速走向 Agentic AI，未來不只雲端算力持續擴張，終端裝置也將全面升級為 Agentic AI 裝置，重新定義產品型態與使用者體驗，看好未來一至兩年 Agentic AI 生態系將蓬勃發展，並透過數以億計的 AI 終端裝置，與雲端基礎建設形成正向循環。

聯發科總經理暨營運長陳冠州。(鉅亨網記者魏志豪攝)

重點摘要： AI 從生成式邁向 Agentic AI

終端裝置全面升級 AI Agent 化

Agentic AI 帶來全新使用體驗

AI 生態系走向 Token 與跨裝置協作

端雲整合將帶動半導體新商機

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陳冠州指出，聯發科不只是科技公司、技術公司，也是一家產品公司，每年生產大量晶片，應用於手機、電視、平板、車用等各式終端裝置；近年也開始涉足資料中心相關晶片，因此從終端到雲端，都是聯發科關注的範圍，也能從第一線觀察 AI 對消費者帶來的影響。

陳冠州表示，2026 年以來 AI 仍維持指數型成長，其中有三大趨勢值得關注。首先，AI 相關資本支出已達 7,000 億美元，規模甚至超過許多國家的 GDP，這些投資將形成雲端基礎建設，提供足夠算力，加速 AI 服務與產業發展。

第二，AI 正快速從傳統生成式 AI 走向 Agentic AI。相較過去聊天機器人主要協助歸納、整理資訊，Agentic AI 具備邏輯判斷與推理能力，甚至可以進一步幫使用者執行動作，將大幅擴大 AI 對消費者的應用可能性。第三，Open Source 生態系快速發展，開源 Agent 架構從瀏覽量與使用者次數來看，已成為 AI 生態系的重要核心，也將推動 Agentic AI 今年加速發展。

陳冠州認為，在 Agentic AI 時代，產品型態與使用者經驗都會被重新定義，因此聯發科將此類新產品稱為 Agentic AI Device。以手機為例，過去智慧手機稱為 Smartphone，未來則會進一步成為 Agentic AI Smartphone；傳統智慧手機體驗主要透過 GUI，由使用者主動尋找服務、下載 App、點選功能，再執行想做的事情，未來有 Agentic AI 能力後，體驗將變得更主動、更即時、更客製化。

陳冠州進一步指出，未來 Agentic AI User Experience 具備五大特徵，包括主動即時、智慧懂你、互動協作、學習進化，以及隱私安全。AI 將能更理解使用者可能需要什麼，在第一時間主動提供服務；也能透過短期與長期記憶理解使用習慣、愛好與情境，提供更個人化的服務。

同時，未來各式裝置都會具備 Agentic AI 能力，裝置之間可互相溝通，透過多個 Device 共同完成服務；使用者用得越多，AI 越了解使用者，後續服務也會持續進化。此外，AI Engine 也可將個人隱私資料存放在安全環境中，不論是在安全雲端或安全終端，都能強化隱私保護。

陳冠州也以旅遊、行車與工作場景說明未來應用。在旅遊場景中，觀光客可透過 AI 眼鏡與 AI 手機互動，AI 眼鏡具備相機，可即時感知物理世界，將看到的內容傳到手機辨識，再主動即時提供觀光建議或資訊。

在行車場景中，小孩上車後，其手機中的 Agent 可通知車內行車 Agent「人已到齊」，行車 Agent 便自動設定回家路線；同時，爸爸手機裡的生活助理 Agent 若記得送洗衣服已經洗好，且洗衣店位於回家順路位置，就能主動提醒是否繞路取衣，並確認仍可趕上晚餐時間，展現不同 Agent 彼此協作的可能性。

在工作場景中，陳冠州指出，過去使用者處理 Email 時，必須一封一封檢視，若涉及決策，還要自行尋找輔助資料；未來若有工作 Agent 陪同處理 Email，便可判斷信件只是資訊分享並協助歸檔，若涉及重要決策，也能主動找出所需資料，協助使用者討論與制定決策。

陳冠州表示，Agentic AI 的另一個重要意義，是讓不同裝置、不同作業系統與不同生態系之間的體驗更一致。他以自身使用 Windows 與 Mac OS 的經驗為例，不同系統連關閉視窗的位置都不一樣，但未來若有 Agent，只要說「請幫我關掉視窗」，Agent 就能完成操作。他認為，未來 Agent 體驗有機會成為跨生態系、可對話、更加通用的使用者介面。

面對這些變化，陳冠州表示，聯發科將從四個層面準備技術，包括邊緣層、系統層、應用層與 AI 基礎建設層。其中，邊緣層最大挑戰是算力與功耗平衡，因為終端裝置電池容量有限，像 AI 眼鏡等裝置電池可能只有手機約十分之一，如何在終端裝置中平衡 AI 算力與功耗，是非常大的挑戰。

系統層方面，陳冠州指出，未來終端服務將從被動轉為主動，過去是使用者開啟 App，由 App 呼叫平台或作業系統執行任務；未來則可能由平台本身具備主動感知能力，形成更強的本地 Always-On AI 能力。他將此稱為 Agentic Operating System，作業系統必須能順利調度 NPU 運算，並執行各式技能與動作，因此不只是軟體挑戰，也涉及硬體平台能力。

應用層方面，陳冠州表示，技術平台本身還不夠，關鍵在於如何讓開發者把服務順利部署到聯發科平台上。因此聯發科需要準備良好的開發套件，支援模型在雲端與終端部署，也要提供完整工具包，讓生態系夥伴能在聯發科平台上開發服務。

陳冠州認為，未來所有生態系都會走向 Agentic Ecosystem，有些會由既有生態系轉型而來，也可能有新的生態系從零開始出現，並與既有生態系共存。未來消費者可能不再只是付費購買 App，而是購買 Token-based 服務，這些 Token 可能來自軟體、模型業者或新平台，並與 Agent 或雲端服務結合。

雲端基礎建設方面，陳冠州指出，雲端同樣面臨許多挑戰，包括效能要求提高、系統越來越大、運算越來越強，並牽涉製程、封裝與連線技術。他提到，封裝將從 2.5D 走向 3.5D，連線技術也將從 SerDes 200G、100G 進一步走向光連線，甚至將光與相關擴充功能整合進同一個 Package 中。

陳冠州總結，未來仍會是端雲混合的世界。雲端擁有龐大算力，可用於大型雲端模型訓練與推論；終端則會出現各式各樣的 Agentic AI Devices，成為消費者接入雲端算力的重要入口。消費者透過終端 AI 裝置使用雲端算力，雲端業者獲利後再投資基礎建設，將形成正向循環。

他預期，未來一至兩年 Agentic Ecosystem 將蓬勃發展，不只仰賴雲端算力基礎建設，也需要數以億計的 Agentic AI Devices。隨著有些任務靠雲端算力、有些靠終端算力、有些則是端雲混合，終端與雲端之間將大量溝通，未來 6G、Wi-Fi 等通訊技術也需要支援 Token-based 傳輸與追蹤，讓端雲結合運作更順暢。