裕融估今年營收優預期 馬來西亞業務開始貢獻獲利

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-21 14:42

裕融企業 (9941-TW) 今 (21) 日召開法說會時指出，營運動能正逐步轉強，資產品質朝好的方向發展，今年全年營收有望優於預期，其中，在東南亞不僅將雙位數成長，也有把握馬來西亞業務開始貢獻獲利。

裕融企業總經理闕源龍。(圖：裕融提供)

裕融說明，東南亞市場成長動能強勁，預料全年將有雙位數增長，不僅菲律賓業務挹注，在馬來西亞已單月轉虧為盈，全年有把握馬來西亞業務開始貢獻獲利，並在當地開始進行光電投資案。

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裕融進一步提到，在台灣市場的消金金融和買賣件透過通路調整、產品管理改為區域管理等方式，經過半年努力結果令人滿意，資產品質持續改善中，最新合併延滯率已降至 1.25%，較預期快，目標朝 1.15% 邁進。

另一方面，裕融透過綠能事業推動永續經營，目前全台光電案場超過 350 座，預計今年發電量有望突破 1 億度，速度優於原先預期，而原因在於，案場完工比例符合期待、且維運效率較預期好。

在中國市場，裕融態度則相對審慎，先著重內部流程改善，保持比較穩定的控管，暫時不會做太積極的業務開發。

對於近來國際各大央行傾向升息抗通膨，裕融表示，的確資金短期受到影響「較緊俏」，會視情況調整改善。

裕融第一季「預期信用減損損失」較上季和去年同期分別顯著下降 20%、24%，營業費用則較去年同期有效優化 3%，整體台灣資產平穩、延滯向好，精準控管的成效已具體反映於首季財報。

在追求營運績效之餘，裕融高度重視企業永續與社會責任，證交所日前公布第 12 屆公司治理評鑑，裕融第 7 度拿下「前 5%」最高殊榮，充分展現在強化董事會職能、提升資訊透明度和落實公平待客的紮實成果。