鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-26 19:11

合庫金 (5880-TW) 今 (26) 日舉行第一季線上法說會，管理層指出，因政府調控政策持續發酵以及市場濃厚觀望氣氛的影響，國內房市買氣明顯降溫，合庫銀行今年前四月累計新承作房貸金額約 300 餘億元，與去年同期相比大幅衰退 45%，呈現雪崩式下滑。「新青安」依舊是支撐市場主力，占整體新承作房貸的比率高達 49%，顯示目前市場購屋族群高度集中於首購族。

從整體放款規模與市場交易動能來看，合庫銀行截至今年 4 月底的房貸餘額約 8800 餘億元，較去年底僅微幅成長 0.4%，內政部統計指出，今年 1 至 3 月全台房屋買賣成交量僅為 6.04 萬棟，較去年同期衰退 10%，市場交易明顯量縮。

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基於成交量能全面放緩，合庫金明確預估，下半年全台房市將全面步入「量縮價盤整」的態勢，過去房價瘋狂飆漲的動能已不復見，未來將轉為結構性的價格調整與橫盤整理。

針對外界高度關注的房貸資產品質與逾放情形，合庫金分析指出，近期房貸逾放率確實略有增加，主要受到總體景氣波動、借款人個別就業狀況、失業率以及整體負債結構改變等因素影響，部分借款人因負債比偏高或不良的消費習慣，導致還款出現壓力。合庫金強調，雖然指標有些微波動，但整體的授信風險依舊維持在高度可控的範圍之內，內部也持續深化貸後管理與風險預警機制。

在建商融資方面，合庫銀行截至 4 月底的土建融餘額約為 1590 億元，較去年底成長約 1.14%，放款策略明顯轉趨保守。