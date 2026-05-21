鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-21 20:26

台灣央行今 (21) 日公布 4 月五大銀行新承做放款平均利率，新承做購屋貸款額為 533.36 億元，月減 56.88 億元，是去年第四季以來次低，僅次於 2 月，央行認為，此反映房市量縮價修正的態勢；而房貸利率 2.307%，月增 0.001 個百分點。

央行指出，大家都不樂見房價攀高，央行則是希望房市穩定發展，目前呈現量縮價修正，符合軟著陸目標。

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據統計，六都 4 月建物移轉 1.57 萬棟，年減 7%、月減 14%，反映移轉表現清淡，主要都會區除了台中，均較上月出現 10% 以上的衰退幅度，其中，台北市 4 月建物買賣移轉棟數 1981 棟，月減 18% 且年減 7%，新北市 3504 棟，月減 21% 且年減 8%，台中市 3142 棟，月減 2% 且年減 2%，台南市 1585 棟，月減 14% 且年減 10%，高雄市則是 2579 棟，年增 3% 但月減 14%。

房仲業者認為，在央行第一季理監事會議針對第二套房貸微放寬後，遞延買盤有回籠，5 月後移轉棟數有機會開始轉正。

不過，央行提到，五大銀行新承做的新青安貸款金額雖從 251 億元降至 229 億元，但占比反而從 42.48% 上升至 42.91%，顯示首購的剛需。