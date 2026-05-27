〈台化股東會〉AI運算中心布局招商 台化董座：將提供土地、綠電及廠房進行合作

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-27 20:39

塑化股台化 (1326-TW) 今 (27) 日舉行股東會，由於台塑 (1301-TW) 集團去 (2025) 年起強化傳產轉型，據台化提供資訊，公司也積極切入 AI 運算中心招商，為因應 AI、半導體與高效能運算 (HPC) 快速發展帶動龐大用電與場域需求。台化董事長洪福源今日也透露，AI 運算中心布局招商初步規劃，台化將以提供「土地、綠電及廠房」等資源與廠商進行合作。

台化董事長洪福源。(鉅亨網資料照)

台化董事長洪福源今日在會後受訪表示，目前針對 AI 運算中心的建置合作仍在保密協定中，仍無法對外公布，僅能透露建置相關 1 座 AI 伺服器，都需要台幣 1 億元以上支出，因用電量高，用電成本也大，公司將以提供土地、綠電及廠房方式合作。

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洪福源表示，AI 運算中心部分，因台化與合作廠商有簽保密協約，暫時不能說太多，但台化有豐沛的綠電，包括自建電廠、汽電共生系統以及提供台電電力等條件，相信在提供 AI 運算中心所需要的穩定供電與場域資源上沒有問題。

據了解，台化針對 AI 運算中心建置上，初步會提供綠電、廠房及土地給予合作，至於是否加入投資經費支出？洪福源表示，台化仍需深入了解及評估 AI 運算中心產業運作模式與上下游關係需求。