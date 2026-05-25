鉅亨網編譯劉祥航 2026-05-25 21:50

隨著華許 (Kevin Warsh) 即將接任聯準會主席，儘管目前多數投資人押注聯準會將採取鷹派立場，以應對通膨，但全球資產管理巨頭貝萊德 (BlackRock) 卻提出了不同的觀點，認為在華許領導下，降息的理由可能比升息更為充分。

貝萊德亞太區全球固定收益主管 Navin Saigal 表示，雖然美國經濟目前表現強勁，部分原因來自於大規模的人工智慧 (AI) 投資熱潮。然而，他警告這些資金投入最終旨在以機器或軟體取代人力，這預示著未來勞動力市場將面臨嚴峻壓力。

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Saigal 指出，若被迫在升息與降息之間做出選擇，考量到就業市場的潛在隱憂，他認為有足夠的因素支持聯準會降息，或至少維持利率不變。

這種觀點與目前債券市場的主流預期形成強烈對比。目前市場交易員幾乎認定聯準會將在 12 月前升息，這與三個月前預期大幅降息的氛圍截然不同。投資人普遍認為，華許將優先維護聯準會打擊通膨的公信力，而非屈從於川普總統對低利率的偏好。

此外，受伊朗戰爭影響，燃料及原物料價格飆升，進一步推升了通膨預期與升息壓力。反映政策敏感度的兩年期美債殖利率，也已從 3 月份的 3.36% 低點攀升至上週五的 4.12%。