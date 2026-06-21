鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-21 13:10

美國總統川普週六（20 日）在 Truth Social 發文警告，若美國和伊朗無法達成協議，美國或將收取荷姆茲海峽通行費，用於補償美國「守護」中東地區所付出的成本。另一方面，伊朗談判代表和美國副總統范斯（JD Vance）都已經抵達瑞士，前往進行會談。然而，美情報機構警告稱，以色列可能破壞美伊和談進程。

川普在發文中指出，在停火期間的 60 天內，荷姆茲海峽將不會收取任何通行費。60 天期限屆滿後，也不會收取任何通行費。

‌



不過，他也警告稱：「除非最終協議未能達成，屆時美國可能基於其長期擔任中東國家『守護天使』所提供的服務，為補償過去、現在及未來所承擔的成本，而徵收相關費用。」

此前，伊朗軍方於 20 日宣布封鎖荷姆茲海峽。伊朗外交部發言人巴加埃說明指出，此舉旨在指責美方「未能約束以色列」，已違反雙方諒解備忘錄。

巴加埃同時證實伊朗將派團赴瑞士，並表示伊方將在會談中就此向美方究責。他強調，伊朗將在瑞士要求美方履行承諾，並要求美方明確說明將如何兌現，否則整份諒解備忘錄都有破局風險。

根據巴基斯坦總理府聲明，巴國總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）將與陸軍參謀長穆尼爾一同出席這場在瑞士舉行的美伊技術層級談判。

聲明指出，此次會談是美伊諒解備忘錄簽署後的行動，夏巴茲已率領高層代表團離開伊斯蘭瑪巴德前往瑞士。

此外，另有沙烏地阿拉伯方面消息指出，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）將與巴基斯坦內政部長納克維同行赴瑞士，但伊朗與巴基斯坦官方目前均未證實此事。

巴基斯坦外交部同日表示，巴國與卡達將共同擔任此次會談的調解人。

另一方面，范斯先前因「後勤安排」問題延後原訂 18 日的瑞士行程，20 日他公開表示，美伊會談可能於 21 日舉行，目前與伊朗的談判進展順利，並預期將在數日內赴瑞士。

不過，就在發表上述談話數小時後，范斯辦公室發言人宣布他已啟程前往瑞士，準備出席美伊會談。

范斯本人則表示此行只能停留一兩天，並盼能在核問題與黎巴嫩停火議題上取得進展。

此前 19 日，已有美國官員透露，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）已啟程赴瑞士，川普女婿庫許納（Jared Kushner）則已身在瑞士，兩人皆將參與此次會談。

對於這場美伊瑞士會談的具體內容，各方目前公布的訊息仍相對有限。瑞士外交部 20 日在致媒體的信函中表示，目前在場的各國外交官正持續努力維持對話進行，由於保密考量，無法提供與會人員或討論內容的更多細節。

瑞士外交部強調，將持續提供一個「低調且可靠」的環境，以推動美伊的會談。

美情報機構示警：以色列可能破壞美伊和談進程

不過，美方消息人士透露，美國情報機構已向政府提出預警，指以色列總理內塔尼亞胡在國內政治壓力與選舉考量驅動下，可能採取行動破壞美國與伊朗達成長期和平協議的努力。

有美國官員透露，美國情報機構評估，以色列總理納坦雅胡的政治生涯與其持續強硬的對外軍事姿態高度綁定。

在以色列國內輿論氛圍下，任何停火或從黎巴嫩撤軍的舉措，都可能被解讀為納坦雅胡的「戰敗」。

面對今年秋季的全國大選，納坦雅胡能否保住總理職位，恐取決於是否能向國內民眾證明自己不會從黎巴嫩撤軍，並決意升級與真主黨的衝突，而這將違反美伊諒解備忘錄的核心精神，即立即且永久停止包括黎巴嫩戰線在內的所有軍事行動。

美國情報機構並指出，以色列對美伊諒解備忘錄部分條款深感不滿，認為相關內容損害了以色列持續對伊朗施加極限壓力的整體戰略目標。

然而，美國政府則認為，協議條款並未剝奪以色列在遭受襲擊後進行報復的權利。

以色列方面 20 日消息指出，納坦雅胡與國防部長卡茨已下令，要求以軍在黎巴嫩境內停火。