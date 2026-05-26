市值暴增1275%！勞斯萊斯股價三年來飆逾十倍 執行長：復甦歸功全體員工

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-26 23:25

英國航空引擎巨擘勞斯萊斯執行長 Tufan Erginbilgic 將公司股價自 2023 年他上任以來累計飆漲逾 10 倍的驚人復甦，歸功於全體五萬名員工的齊心努力。

市值暴增1275%！勞斯萊斯股價三年來飆逾十倍 執行長：復甦歸功全體五萬員工(圖:shutterstock)

在他掌舵下，勞斯萊斯市值從約 80 億英鎊躍升至逾 1100 億英鎊，成為英國市場最勵志的翻身故事。

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被稱為「渦輪圖凡」的 Erginbilgic 受訪時強調，這場轉型「不是關於我，而是關於五萬名員工」。他上任之初曾將公司形容為「燃燒的平台」，隨即推行激進重組，包括裁員與剝離不良資產，強迫組織進行徹底變革。

在業績方面，勞斯萊斯 2025 年交出亮眼成績單，全年基本營業利潤達 42.6 億美元，年增 40%，自由現金流達 37.6 億英鎊。三大部門齊頭並進：民航部門大型引擎飛行時數已恢復至 2019 年水準的 115%；動力系統部門受惠於 AI 資料中心對備用電源的爆發性需求；防務部門則搭上全球軍費擴張的順風車。勞斯萊斯還宣布高達 90 億英鎊的庫藏股計畫，進一步提振市場信心。

然而，Erginbilgic 近期呼籲英國政府提供逾 10 億英鎊研發補助，以協助公司重返單通道客機引擎市場，引發「一邊巨額回購、一邊伸手要錢」的爭議。