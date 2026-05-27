戰火+通膨 美債殖利率衝上近20年高點 華爾街重新押注升息

鉅亨網編譯許家華 2026-05-27 08:10

美國公債市場近期經歷近年最劇烈的拋售潮之一，中東局勢升溫、油價波動、通膨疑慮及新任聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 的政策立場，正同時衝擊全球固定收益市場。市場人士指出，投資人正重新調整對利率路徑的預期，並開始押注美國利率可能維持高檔更長時間。

（圖：REUTERS/TPG）

近期市場最核心的焦點，來自美伊衝突與荷姆茲海峽局勢。由於該海峽承擔全球約 20% 的海運石油及液化天然氣 (LNG) 供應，一旦航運受阻，能源價格便容易迅速攀升，進一步推高通膨壓力。市場先前一度因美伊可能達成協議而出現樂觀情緒，但美軍後續軍事行動又使市場重新陷入不安。

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在劇烈波動之下，美國公債殖利率上周一度升至多年高點。30 年期美國公債殖利率最高逼近 5.19%，創 2007 年以來高位；10 年期公債殖利率一度升至約 4.6% 至 4.7% 區間；2 年期殖利率則突破 4.1%。債券價格與殖利率走勢相反，當市場大量拋售債券時，殖利率便快速上升。

隨著市場近期對美伊談判出現部分樂觀預期，美國公債市場短暫反彈。最新數據顯示，10 年期公債殖利率回落至約 4.49%，30 年期殖利率降至約 5.03%，2 年期則約 4.05%。不過分析師認為，目前下跌更多反映短期避險需求，而非市場已全面解除憂慮。

市場特別關注的是 2 年期與聯準會政策利率之間的關係。2 年期殖利率目前仍高於聯準會政策利率區間上限，意味市場正反映未來可能出現升息風險，而非過去普遍預期的降息環境。

新任聯準會主席華許的立場也進一步加劇市場波動。華許過去曾批評聯準會在通膨問題上過度寬鬆，並提出貨幣政策需要進行「制度變革」(regime change)。部分市場人士認為，在高油價及通膨壓力持續下，聯準會未來可能採取更偏向鷹派的態度。

安聯投資管理投資組合經理 Charlie Ripley 認為，目前最合理的政策選項可能是維持利率不變，既不升息也不降息。不過若聯準會未明顯轉向鴿派，當前超過 4% 的 2 年期公債殖利率已開始具備吸引力。

MissionSquare 固定收益主管 Yulia Alekseeva 則表示，目前仍不急於增加長天期債券部位。她認為，美國政府債務持續擴張已成為長天期殖利率上升的重要因素，因此偏向持有 2 年至 7 年天期的美國公債。

市場也開始將此次情況與 2022 年聯準會大舉升息時期比較。當年聯準會自接近零利率大幅升息，以壓制 40 年高點通膨，導致股債同步遭受歷史性損失。但分析人士指出，目前債券殖利率起點明顯較高，因此對投資組合提供更大保護效果。

宏觀層面來看，市場開始擔憂美國消費者承受能力。汽油價格已接近每加侖 4.5 美元，而消費信心調查顯示家庭對經濟前景看法持續悲觀。部分機構認為，即使短期利率可能進一步上升，若消費力開始明顯放緩，也可能反過來壓低長期殖利率。