美國公債規模超越GDP創二戰以來首見

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-01 13:00

最新數據顯示，美國公債規模已正式超過美國整體經濟體量，為第二次世界大戰結束以來首見。

美公債規模超越GDP創二戰以來首見 (圖：shutterstock)

美國經濟分析局公布，截至 3 月 31 日，公共持有國債達 31.27 兆美元，而過去 12 個月的名目國內生產毛額 (GDP) 為 31.22 兆美元，債務占 GDP 比重已突破 100%。這項指標被視為評估政府債務壓力的重要依據，因其排除政府內部帳戶持有的債務，更貼近實際負擔。

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目前水位已逐步逼近歷史高點。1946 年，美國在戰後解除軍事動員時，公共債務占 GDP 比重曾達 106%。市場普遍關注，美國是否將再度觸及甚至超越該紀錄。

國會預算辦公室 (CBO) 先前預測，公共債務占 GDP 比重將於 2030 年升至 108%，並在之後持續攀升，10 年內可能達到 120%。同時，債務增速預計將長期快於經濟成長，對整體財政與經濟環境帶來壓力。

CBO 指出，債務規模持續擴大，可能拖累經濟成長並抑制民間投資，利息支出也將隨之上升，進一步加重政府財政負擔。

無黨派機構「負責任聯邦預算委員會」(CRFB) 主席 Maya Mac Guineas 表示，當債務比重已站上 100%，再逼近戰後高點只是時間問題。她指出，目前的舉債並非來自戰爭等特殊因素，而是長期財政決策未能有效收斂所致。

她認為，債務水位升高將影響經濟基本面，包括壓抑所得成長、推升利率，以及增加通膨壓力。利息支出擴大，也會排擠政府其他支出空間，並提高面對國際局勢變動時的風險。

Guineas 呼籲，決策者應著手改善財政結構，避免進一步擴大赤字。她建議，未來應透過支出與稅收調整，逐步降低赤字規模，並以將赤字控制在 GDP 的 3% 左右為目標。

她同時指出，若要穩定並下調債務占 GDP 比重，美國未來仍需進一步縮減約 10 兆美元的累積赤字，讓財政走向更可持續的軌道。

摩根大通執行長戴蒙近日受訪闡述了他對最終如何應對赤字問題的看法。