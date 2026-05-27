2兆美元太貴了？SpaceX上市倒數 財經名嘴Cramer點出三大催化劑+一大疑慮

鉅亨網編譯許家華 2026-05-27 09:00

馬斯克旗下太空公司 SpaceX 即將啟動首次公開發行 (IPO)，市場熱度持續升溫。根據最新規劃，SpaceX 預計 6 月 12 日開始掛牌交易，市場傳出估值目標上看 2 兆美元。不過美國財經媒體主持人 Jim Cramer 對此態度相對保守，認為若單純以現階段財務數據來看，2 兆美元估值仍難以合理支撐，但未來幾項關鍵發展可能成為推升股價的重要催化因素。

（圖：REUTERS/TPG）

SpaceX 上周公布 IPO 招股說明書，文件顯示公司年度營收尚未達 200 億美元，但由於持續投入人工智慧基礎設施建設以及 Starship 火箭計畫，目前仍處於大規模投資階段，整體獲利表現承受壓力。

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Cramer 指出，若按照 2 兆美元估值計算，SpaceX 的股價將相當於過去 12 個月營收約 100 倍的市銷率 (P/S ratio)，估值水準極高。

他認為，投資人若想判斷 SpaceX 是否值得如此高的溢價，應聚焦三項近期可能改變成長與獲利結構的重要催化因素。

第一個焦點是 SpaceX 下一代可重複使用火箭 Starship。公司日前完成第 12 次 Starship 測試任務，儘管當次飛行並未搭載乘客或商業貨物，但 SpaceX 在招股文件中預計，Starship 將於 2026 年下半年正式開始商業酬載任務。

市場分析指出，Starship 被視為 SpaceX 未來太空事業成長的核心引擎。若能如期投入商業運作，將提升發射頻率並降低成本，進一步強化公司在全球航太市場的競爭地位。

第二個受到市場高度關注的是 SpaceX 與人工智慧新創公司 Anthropic (未上市) 簽署的大型算力合作協議。

根據雙方合作內容，Anthropic 將於 2029 年前每月支付約 12.5 億美元，租用 SpaceX 位於田納西州孟菲斯資料中心的運算能力。若以年化計算，該協議將帶來約 150 億美元新增收入。

Cramer 表示，這項合作可能大幅改變 SpaceX AI 業務的財務結構。去年該部門營收僅 32 億美元，但若合作如期推進，新增收入規模可能接近現有業務數倍，使原本被視為燒錢部門的 AI 業務轉向獲利來源。

第三項催化因素則來自 SpaceX 與 AI 程式開發新創 Cursor (未上市) 的合作案。

根據雙方協議，Cursor 的程式碼工具將與 SpaceX 運算基礎設施整合，用於改善包括 Grok 在內的人工智慧產品，同時可能開發新的企業級 AI 服務。協議也賦予 SpaceX 於今年稍晚以 600 億美元收購 Cursor 的選擇權。

市場人士認為，若交易最終成形，將進一步強化馬斯克 AI 版圖的實力，並提升 xAI 在全球 AI 實驗室中的競爭地位。

值得注意的是，SpaceX 今年稍早已與人工智慧公司 xAI 完成整合，私募市場估值達到約 1.25 兆美元，而市場預期 IPO 後估值可能進一步攀升至 2 兆美元區間。外界普遍認為，SpaceX 正逐步從單純火箭公司轉型為結合太空、AI、通訊與大型資料中心的科技平台。

不過 Cramer 仍提醒投資人，在市場熱度持續升高之際，仍需回歸基本面評估。他指出，過去歷史證明，押注馬斯克失敗往往代價高昂，但同時 SpaceX 也並非毫無風險。