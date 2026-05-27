鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-27 09:10

《路透》報導，美國太空軍 (U.S. Space Force) 周二 (26 日) 宣布，已授予 SpaceX 一份價值 22.9 億美元的合約，協助建置安全、高速的衛星通訊網路，以連接全球軍事感測器與武器平台。

這項固定價格的非傳統採購協議涵蓋「太空資料網路骨幹 (Space Data Network Backbone, SDN Backbone)」，將建立具備韌性、高容量及低延遲資料傳輸能力的軍事網路架構。

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美國太空軍表示，承包商必須在 2027 年底前交付可全面運作的原型系統。

SDN 的功能之一，是為飛彈預警與追蹤感測器，以及攔截系統之間建立近乎即時的資料傳輸路徑，整合並移動相關資訊。這項能力被視為美國總統川普提出的「金穹 (Golden Dome)」飛彈防禦計畫的重要基礎。

負責監督該計畫的美國太空軍上校 Ryan Frazier 表示，SDN 骨幹系統結合商業領域最好的創新能力，並為 SDN 任務建立強大基礎，將為前線作戰人員帶來重大效益並提升作戰能力。

美國國防部指出，SDN Backbone 將採用大規模低地球軌道 (pLEO) 衛星星系架構，擴大現有衛星網狀通訊系統，提供全球通訊服務。

此外，該系統也將與太空發展局 (Space Development Agency, SDA) 的 Transport Layer 共同運作，建立統一架構，以支援美國國防部目前及未來任務的重要資料傳輸需求。