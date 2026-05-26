鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-27 07:20

《CNBC》報導，Piper Sandler 不認同市場對伊朗協議即將達成的樂觀看法，並向客戶表示，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 在未來數個月可能大致維持封閉狀態，油價也將再創新高。

荷姆茲海峽恐封閉數月？華爾街警告油價將再衝高(圖：Shutterstock)

該投行能源與整體經濟研究團隊在最新報告中表示，「我們認為荷姆茲海峽未來幾個月仍將大致維持封閉狀態，意味著供應短缺問題將更加迫切，並推動油價在今年夏天創下新高。」

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西德州中級原油 (WTI) 期貨價格自上周五以來下跌，但因市場對伊朗協議消息看法不一，周二跌幅有所收斂。美國軍方表示，其在伊朗南部執行「防禦性打擊」，目標包括伊朗飛彈發射基地，以及在荷姆茲海峽附近布設水雷的船隻。

此前，美國總統川普周六表示，與伊朗的協議「大致已完成談判」，詳細內容很快將公布。

另一方面，伊朗外交部則表示，通行這條重要航運通道「將付出代價」。

Piper Sandler 指出，其幾乎沒有信心認為荷姆茲海峽商業航運流量能在下周或下個月恢復至危機前 50% 的水準。

報告指出，美國一直「不願擴大衝突」，原因在於伊朗的報復規模可能對周邊國家產生更廣泛影響，並進一步擾亂全球供應鏈。

該銀行也認為，伊朗領導層不願接受任何妥協方案，因為其認為自身握有籌碼，進一步加深市場對海峽可能封閉數月的擔憂。

中東、亞洲及歐洲許多經濟體高度依賴荷姆茲海峽的航運，尤其是中東出口至亞洲的石油及液化天然氣 (LNG)。

這條過去承載全球約五分之一海運石油運輸量的狹窄航道，如今已出現歷史性下滑。船舶追蹤數據顯示，隨著戰事升級，航運流量已大幅下滑至接近零。