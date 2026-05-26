鉅亨網編輯林羿君 2026-05-26 15:25

在全球天然氣市場因荷姆茲海峽幾乎封閉近三個月而承受壓力之際，交易員正緊盯兩大不確定因素：中國與天氣。

氣象預測顯示，今年夏季亞洲氣溫將高於常年水準，而聖嬰現象可能進一步推升高溫。這將帶動空調用電需求，並在能源價格已處高檔之際，加劇電網負荷。

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其中最關鍵的風險在於，酷暑可能激發全球最大液化天然氣（LNG）進口國——中國的強勁需求。

儘管中東衝突扼殺了全球 5 分之 1 的液化天然氣供應，但市場並未出現過往能源危機時的極端暴漲行情。

這主要歸因於中國在 3、4 月份的進口表現疲軟，然而，隨著中國採購量出現反彈跡象，全球競爭恐將加劇，特別是此時歐洲正亟需在入冬前重建庫存。

諮詢機構 MST Marquee 能源分析師 Saul Kavonic 表示：「由於先前處於傳統的需求淡季，荷姆茲海峽關閉的完整衝擊尚未完全顯現。如果該海峽持續處於大致封鎖的狀態，液化天然氣價格到 8 月可能會再飆升 50%。」

目前，液化天然氣的流向已開始往亞洲傾斜，當地買家願意支付更高的溢價。這扭轉了先前歐洲因彌補俄羅斯管道天然氣斷供、而大量吸納全球供應的局面。

根據船隻追蹤數據的 30 天移動平均值，目前向歐洲輸送的液化天然氣已較去年同期減少超過 10%。過去兩週內，已有數艘原本開往歐洲的美國液化天然氣船隻轉向亞洲。

氣象學家預期，會導致赤道太平洋海面溫度升高的聖嬰現象，將在 6 月至 8 月間成形，並在隨後的幾個月內持續增強。這雖可能帶來更炎熱的天氣，但其實際強度仍存在極大的不確定性。

在夏季，聖嬰現象通常會抑制印度及東南亞大部分群島地區的降雨，並在秋冬季節為中國中南部帶來較多降水；相反地，它也可能增加中國北方發生嚴重乾旱與極端高溫的機率。

氣象服務機構 Atmospheric G2 的美亞氣象營運總監 James Caron 表示，目前的預報顯示東亞夏季氣溫將偏高。

日本的平均氣溫預計將比往年高出約攝氏 1.5 度（華氏 2.7 度），而韓國和中國大部分地區的氣溫偏差則相對較小，約比平均水準高出攝氏 0.5 度至 1 度。

在南美洲，聖嬰現象預計將推升哥倫比亞的液化天然氣進口需求，因為當地的乾旱將導致水力發電量減少。與此同時，南半球正值冬季，這也將與阿根廷的供暖需求重疊。

根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的展望，從 6 月到 8 月，中國南部與西南部——即該國最主要的液化天然氣進口地區——有極高機率出現創下歷史前 20% 的高溫紀錄。

另一個關鍵因素在於中國今年夏天是否有充足的水力發電量，因為這將降低對天然氣的需求。

Caron 指出，預測顯示中國南部與東部將呈現正常至偏濕潤的狀態，這大抵有利於水力發電，但北方部分地區可能面臨局部乾旱。

儘管在衝突爆發後的幾個月內中國液化天然氣進口一度大幅下滑，但隨著電力公用事業公司開始回補庫存並填補卡達供應的缺口，進口量正逐步回溫。

目前運往中國的 30 天移動平均到貨量與去年同期相比，降幅已收斂至 10% 以內，較 3 月底大跌 30% 的慘況已有顯著改善。

花旗集團能源研究策略師林雪婷（Maggie Xueting Lin）表示：「隨著季節性需求來臨，中國的需求在未來幾個月可能會有所增長。」

但她也指出，「由於房地產市場低迷，工業需求依然相當疲軟」，且目前「中國政府仍維持對美國液化天然氣進口的關稅」。

全球第二大 LNG 買家日本也面臨酷暑壓力，可能被迫增加發電燃料採購。當地現貨電價近月大幅攀升，逼近 2022 年以來高點。部分交易員認為，日本在聖嬰年通常增加採購，其影響力甚至可能超過中國。

另一方面，歐洲在氣溫升高之際的能源條件相對脆弱。瑞士水力發電偏低、河流水位下降，恐影響核電運作。在亞洲近期持續以更高價格搶購 LNG 的情況下，市場格局仍可能迅速反轉，導致價格劇烈波動。