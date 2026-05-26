鉅亨網新聞中心 2026-05-26 10:06

三星電子在記憶體堆疊技術上再度寫下里程碑。據南韓業界消息，公司已成功打造出全球首個 900 層級 V-NAND（垂直型快閃記憶體）整合系統原型。這項突破不僅象徵三星正式跨入「千層 NAND 時代」門檻，也在競爭激烈的次世代記憶體戰局中，重新鞏固其技術領先地位。

隨著生成式 AI 伺服器、智慧型手機與資料中心固態硬碟（SSD）對大容量、高能效儲存元件的需求呈爆發式成長，NAND 快閃記憶體的堆疊層數已成為檢視元件效能的關鍵指標。

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三星此次研發出的 900 層 V-NAND，並非單純依靠物理層數的遞增，而是導入革命性的「單元多重鍵合（CMB，Cell Multi Bonding）」技術，將兩片各 450 層的單元晶圓（Cell Wafer）完美接合為一體。

三星官方強調，目前已成功驗證該原型系統的單元正常運作特性，證明此項技術具備超越理論限制的實際應用可行性。

回顧製程發展，傳統 3D NAND 多採用一次性完成微孔鑽孔與堆疊的「單層堆疊」工藝。然而，隨著層數不斷往上攀升，晶圓變形翹曲（Warpage）與對準偏差（Misalignment）等物理極限逐漸成為良率提升的巨大瓶頸。

為此，三星開發出創新的上卡盤設計，順利克服阻礙 900 層堆疊的最大硬體障礙——晶圓翹曲，並透過獨家專利的「新型套刻校正（Overlay Correction）」技術精準解決晶圓鍵合過程中的微小錯位。

此外，得益於全新設計的位元線（BL）與字線（WL）結構，該款原型晶片在縮減晶片尺寸的同時，更顯著降低了功耗。

在當前的商用量產市場中，三星最新推出的第九代 V9 NAND（286 層）在層數上落後於競爭對手 SK 海力士（SK Hynix）已進入量產的 321 層 4D NAND。

此外，以長江存儲（YMTC）為首的中國記憶體廠正同步擴充產能並加速追趕，近期即將實現 300 層以上 NAND 的量產，恐對南韓大廠帶來中長期的價格競爭壓力。

面對市場挑戰，三星一方面積極推進跳過 300 層、直接導入晶圓對晶圓（W2W）鍵合與低溫蝕刻技術的第十代「V10（400 層以上）」V-NAND 量產投資；另一方面，則藉由在研發端突破 900 層技術瓶頸，築起中長期難以跨越的技術壁壘。

半導體業內人士分析，900 層 NAND 技術的誕生，背後代表的是堆疊工藝範式的顛覆性變革。