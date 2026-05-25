鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-25 16:20

新加坡貿工部 (MTI) 周一 (25 日) 發布報告指出，儘管受惠於全球人工智慧 (AI) 熱潮，第一季經濟表現優於預期，但鑒於中東局勢動盪導致的能源危機風險，政府對全年經濟前景持審慎態度。

新加坡 2026 年第一季 GDP 經季節調整後較上一季增長 1%，遠高於市場預期的 0.2%；若與去年同期相比，增長率高達 6%。儘管開局強勁，貿工部目前仍維持全年增長預測在 2% 至 4% 區間，相較於去年的 5% 增長有所放緩。

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AI 技術的爆發式增長目前是新加坡經濟的核心動能。 報告顯示，新加坡在電子產品出口及數位服務領域的深度參與，使其能與台灣、南韓等同樣身處 AI 供應鏈的國家共同分享技術紅利，並在一定程度上抵禦了全球能源波動與關稅威脅。受惠於製造業中電子與精密工程產業對 AI 相關資本支出的持續需求，新加坡第一季的商品貿易總額大幅增長超過 25%。

然而，地緣政治引發的下行風險正顯著上升。中東衝突 (特別是美以與伊朗的局勢) 引發的能源緊縮，預計將在全年持續拖累全球消費與經濟活動。

經濟研究機構指出，若美伊能就荷姆茲海峽達成協議，新加坡的增長才有望達到預測區間的上緣。但即便達成協議，由於能源設施恢復運作需要時間，供應中斷的情況預計仍將持續數月。

此外，美國潛在的關稅調升以及全球 AI 資本支出可能出現的突然萎縮，也被列為主要的經濟威脅。

在通膨與貨幣政策方面，新加坡表現相對穩定。4 月份核心通膨率降至 1.4%，低於分析師預期，且處於金融管理局 (MAS) 滿意的中長期區間內。儘管運輸成本顯著上漲 7%，整體通膨率仍維持在 1.8%。