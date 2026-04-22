新加坡外長警告美中若在太平洋開戰 荷姆茲海峽衝突只是「演習」
鉅亨網編譯余曉惠
新加坡外交部長維文 (Vivian Balakrishnan) 警告，假如美中在太平洋地區爆發戰爭，「現在在荷姆茲海峽看到的，將是演習」。
維多周三 (21 日) 在 CNBC 於新加坡舉行的活動上接受專訪，當被問到新加坡是否面臨被華盛頓或北京要求選邊站時，他表示，新加坡將「拒絕選擇」其中一方。
維多說：「我們處理事務的方式，是基於新加坡長期的國家利益進行評估。如果必須對華盛頓、北京或其他任何人說不，我們不會退縮。」他接著補充道：「我們行事是為了自身的長期國家利益。我們會展現價值，但絕不會被利用。」
針對中東衝突，維多認為這凸顯出「關鍵咽喉點」(chokepoints) 的重要性，並強調，新加坡同樣坐落於全球關鍵貿易動脈之一的麻六甲海峽。
麻六甲海峽最窄處僅 2 海浬，相較之下，荷姆茲海峽最窄處約 21 海浬。當被問到伊朗試圖向通過荷姆茲海峽的船隻收取通行費，是否會引起其他國家效法，對麻六甲海峽這類咽喉點採取類似行動時，維多坦言這確實存在風險。
然而，他強調麻六甲海峽的周邊國家——新加坡、馬來西亞與印尼——在維護海峽暢通、不收取通行費方面，擁有高度一致的戰略利益。
他說：「對於美國與中國，我們都已明確告知，我們的運作基於《聯合國海洋法公約》(UNCLOS)。所有人的過境通行權都應受到保障。我們絕不會參與任何封鎖、攔截或試圖在我們鄰近海域徵收通行費的企圖。」
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