鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-24 20:50

中東衝突引發的荷姆茲海峽封鎖，正深刻重塑全球能源貿易版圖。根據數據機構 Vortexa 顯示，全球最大船舶加油港新加坡因中東供應受阻，4 月份的俄羅斯燃料油進口量，預計將創下 2016 年有紀錄以來的單月新高，藉此填補中東貨源的缺口。

數據顯示，受戰事衝擊，來自中東海灣地區的燃料油日均供應量從 1、2 月的 52.2 萬桶，在 3、4 月間驟降至 33.6 萬桶，跌幅達 36%。為對沖此缺口，新加坡大幅增加俄油進口，同期俄油進口量從日均 37.2 萬桶激增至 58.5 萬桶。

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船舶流量數據同樣印證了這一趨勢。據 BloombergNEF，新加坡 3 月船舶到港量月率增長 7%，年率成長近 15%，大量船隻因繞開中東航線而改道新加坡。

供應結構的變動直接推升了成本，最高等級的低硫船用燃油價格較年初暴漲超過 800 美元 / 噸。

價格報告機構 Argus 分析師 Siew Hua Seah 表示，在亞洲大多數港口，「只要願意支付供應商要求的溢價，仍可以找到燃油，但庫存水準很低」。

儘管俄油受制裁框架限制，但若遵守價格上限規定仍可交易。此外，美國近期已臨時豁免對海運俄油的制裁，試圖平抑油價漲勢。