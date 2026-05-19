新加坡：已採購到足以維持到今年底的液化天然氣
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
面對中東局勢動盪，新加坡國營企業 Singapore GasCo Pte Ltd 表示，已成功採購到足以維持至今年年底的液化天然氣 (LNG)，以填補因伊朗戰爭導致荷姆茲海峽航運受阻而產生的供應缺口。
自今年 2 月底美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，關鍵水道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的交通陷入混亂。由於該海峽承載了全球約五分之一的 LNG 供應，原本預計送往新加坡的貨運因此受阻。
面對此突發狀況，去年甫成立的 Singapore GasCo 迅速調整策略，從原本建立長期供應組合的計畫，轉向管理短期需求，並透過現貨市場從中東以外的地區採購 LNG。執行長 Alan Heng 指出，目前已確保有足夠的資源來因應中東地區的供應削減。
新加坡的電力生產幾乎全數依賴天然氣，且去年有超過 40% 的 LNG 進口源自卡達。隨著衝突加劇，新加坡政府已於 3 月發出預警，提醒民眾電力成本可能因供應壓力而上升。除了採購現貨，其他受影響國家也紛紛尋求替代方案，如轉用煤炭或實施燃料限制以因應短缺。
為了強化能源韌性，Singapore GasCo 目前正積極與美國、澳洲及加拿大等地的供應商洽談長期供應協議。Heng 進一步透露，公司的目標是到 2032 年時，每年採購多達 400 萬噸的 LNG。具體的採購量將視未來管道天然氣的可用性、新電廠的建設進度以及整體的電力需求而定。
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