鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-19 20:30

面對中東局勢動盪，新加坡國營企業 Singapore GasCo Pte Ltd 表示，已成功採購到足以維持至今年年底的液化天然氣 (LNG)，以填補因伊朗戰爭導致荷姆茲海峽航運受阻而產生的供應缺口。

新加坡：已採購到足以維持到今年底的液化天然氣(圖:shutterstock)

自今年 2 月底美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，關鍵水道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的交通陷入混亂。由於該海峽承載了全球約五分之一的 LNG 供應，原本預計送往新加坡的貨運因此受阻。

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面對此突發狀況，去年甫成立的 Singapore GasCo 迅速調整策略，從原本建立長期供應組合的計畫，轉向管理短期需求，並透過現貨市場從中東以外的地區採購 LNG。執行長 Alan Heng 指出，目前已確保有足夠的資源來因應中東地區的供應削減。

新加坡的電力生產幾乎全數依賴天然氣，且去年有超過 40% 的 LNG 進口源自卡達。隨著衝突加劇，新加坡政府已於 3 月發出預警，提醒民眾電力成本可能因供應壓力而上升。除了採購現貨，其他受影響國家也紛紛尋求替代方案，如轉用煤炭或實施燃料限制以因應短缺。