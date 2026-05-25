鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-25 13:30

0 日本零售巨頭 Seven & i 控股公司今 (25) 日發布訃告，宣布集團前董事長兼執行長、被譽為「日本零售之神」的鈴木敏文，上周一 (18 日) 因心臟衰竭逝世，享壽 93 歲。家屬依其遺願，已低調完成喪禮事宜。

鈴木敏文 1932 年出生於長野縣，1956 年畢業於中央大學經濟系，早年從事數據分析的背景，為他日後創立獨特的「單品管理」體系奠定基礎。

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1973 年，在業界普遍認為便利商店無法與大型超市競爭的氛圍下，他力排眾議，親赴美國引進 7-Eleven 品牌，並於 1974 年在東京豐洲開設日本首店，掀起流通業革命。

他不僅未照搬美國模式，更徹底進行在地化改造，將熱狗換成飯團與關東煮、推行 24 小時營業、首創高密度選址策略，並建立基於即時銷售數據的「單品管理」系統。

他還將 7-Eleven 從單純的雜貨鋪，轉型為集餐飲、繳費、取件於一體的「生活服務中心」，成為全球零售業標竿。

1991 年，鈴木敏文主導了商業史上著名的「反向收購」，在日本 7-Eleven 收購美國南方公司多數股權後，成功讓這個美國品牌轉由日方掌控。

截至 2026 年，全球 7-Eleven 門市已超過 8.5 萬家，橫跨 20 餘國。

除商業成就外，鈴木敏文所著的《零售的哲學》、《零售心理戰》亦影響深遠。