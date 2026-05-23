鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-23 10:31

AMD 執行長蘇姿丰周五 (22 日) 指出，半導體與 AI 高速成長，持續深化與台灣供應鏈的合作，而 AMD 也斥資逾 100 億美元投資台灣產業；中工周四 (21 日) 召開股東會，寶佳拿下 4 席，鄭斯聰出任董事長，中工正式變天；三星電子工會周三 (20 日) 決定暫緩罷工計畫，以下為本周大事回顧：

AMD蘇姿丰來台固樁、中工變天、三星罷工暫緩，本周大事回顧。(圖：shutterstock)

蘇姿丰：半導體與 AI 進入高速成長期 台灣是技術落地的中心

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超微 (AMD-US) 執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 周五 (22 日) 參與論壇，會中表示，半導體與 AI 市場正處於前所未有的高速成長期，AMD 也持續深化與台灣供應鏈合作，並與台灣生態系夥伴共同投資先進封裝、載板、測試產能與機櫃級整合等領域，總規模超過 100 億美元，支撐未來市場需求。

中工變天 寶佳拿下 4 席董事 推選鄭斯聰出任董事長、馮敦承接任總經理

中工 (2515-TW) 周四 (21 日) 股東會圓滿落幕後，旋即依法召開第 28 屆首次董事會，會中順利推舉現任大華建設 (2530-TW) 董事長鄭斯聰，出任中華工程新任董事長。

最後關頭達初步薪資協議！三星電子工會决定暫緩原定的罷工計畫

三星電子工會周三 (20 日) 晚間表示，由於雙方已就薪資問題達成初步協定，原定於周四 (21 日) 開始的 18 天大罷工行動將暫停。

〈外銷訂單〉連 15 紅！4 月外銷訂單 874.5 億美元創單月次高 與前 4 月雙雙成長 5 成

經濟部統計處周三 (20 日) 發布 4 月外銷訂單統計，受到 AI、高效能運算及雲端需求動能強勁 ，加上國際原物料價格上漲，4 月外銷訂單金額達到 874.5 億美元，為僅次於上月的單月次高 ，雖季節性因素較上月減少 4.0% ，但與上年同月相比增加 283.9 億美元，年增 48.1%，連 15 個月正成長，5 月接單動向指數偏樂觀。累計前 4 月外銷訂單總額已達 3,193.6 億美元，較上年同期增加 49.5% ，4 月與前 4 月雙雙成長近 5 成。

〈中信金法說〉美今年恐不降息、估台 6 月及年底各升半碼 新台幣偏升往 30 元靠攏

中信金控 (2891-TW) 周二 (19 日) 召開 2026 年第一季法說會，由總經理高麗雪主持，並釋出最新總經展望，內部研判美國通膨具黏性，今年不降息機率高；反觀台灣受 AI 浪潮推升，全年 GDP 成長有望突破 8%。在台灣央行貨幣政策趨緊下，中信預估台灣 6 月與年底有機會各升息半碼，台幣維持偏升格局，年底前有望往 30 元大關靠攏。台灣若升息 1 碼，預估將為中信銀全年 NII 帶來 11 億元的正向挹注。

〈南亞科股東會〉資本支出衝破 520 億元 總座看供不應求將延續 2027 年底