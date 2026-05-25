鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-25 08:00

近日，摩根大通 (下稱小摩) 中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱鋒，以及小摩中國股票策略師張曉寧，在與媒體交流中深入探討當前中國宏觀經濟走勢、股市展望及投資機遇。

小摩重申對中國股市的積極樂觀預期，指出在流動性充裕與業績預期向好的「雙重共振」支撐下，A 股仍具備可觀上行空間，並明確建議投資者聚焦高質量成長主線，重點佈局 AI 生態、能源安全與機器人三大核心方向。

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針對近期盤面表現，A 股主要指數過去幾周齊創新高後呈現震盪走勢。截至上周五 (22 日)，上證指數報 4112.90 點，滬深 300 指數報 4845.10 點，MSCI 中國指數報 76.33 點。

張曉寧表示，儘管短線波動，但判斷 A 股上行支撐堅實，核心來自流動性與業績的雙重共振。

根據小摩最新策略設定，MSCI 中國指數年底基準情形目標價為 100 點，樂觀 120 點，悲觀 80 點；滬深 300 指數年底基準目標價設為 5200 點，樂觀 6000 點，悲觀 4200 點。

談及相對表現，港股年初以來較 A 股略顯疲軟，張曉寧分析主要受制於海外流動性波動對港股的壓制，以及資訊技術、電商為主的可選消費板塊業績增速相對較弱。展望後市，隨著本土互聯網大廠 AI 投資加速，相關估值有望擴張，但電商族群仍需等待業績拐點確認。

具體配置方向上，小摩看好三大高質量成長主線。首先是 AI 生態，認為 AI 全生態鏈條有望全面受益，外資當前正清晰佈局半導體等硬科技基建及大模型相關標的；其次為能源安全，涵蓋新能源汽車、電力設備 (含電網、儲能)、新能源及上游材料，建議適度高配以對沖油價波動風險；第三是機器人類股，其中人形機器人受新銳公司上市催化，工業機器人則受益於年底國內資本支出重啟上行週期。

此外，消費族群建議關注契合年輕群體精神與身心健康訴求的新消費標的，地產則優先佈局一線城市核心區優質開發商。

張曉寧特別提及，受 AI 產業浪潮驅動，海外投資人正逐漸從傳統互聯網巨頭轉向先進製造及部分 A 股硬科技標的。

值得注意的是，外資正加速回流並增配中國資產。根據 EPFR 數據，今年至 5 月 15 日為止，海外資金累計錄得 131 億美元淨流入 (約 890 億人民幣)，規模顯著高於往年同期，無論區域型或全球型主動基金均在持續降低此前的中國資產低配比例。

朱鋒透露，近期赴美交流時，感受到外資已將中國從「可貿易、可交易」重新視為「可投資」的市場。對於增配動力，張曉寧認為主要因為全球流動性驅動，年初至今美元偏弱促使資金外溢至新興市場，加上中國經濟基本面的韌性，尤其在 2 月底中東地緣局勢不穩背景下，中國宏觀穩健性增強了國際資本配置信心。