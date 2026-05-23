輝達缺席本周反彈行情 市場這樣押注下周走勢

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-23 11:00

輝達缺席本周反彈行情，市場押注下周走勢(圖：Shutterstock)

輝達股價周五 (22 日) 下跌近 2%，成為道瓊工業指數當天表現最差成分股之一。當日大盤普遍走高，並推動道瓊再創新高。

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這波跌勢也使輝達股價較本月稍早創下的歷史高點回落約 9%。不過，輝達歷來在財報公布後數日下跌、隨後重新走高的模式，也讓部分投資人對反彈仍抱持期待。

目前選擇權市場定價顯示，交易員預估輝達股價到下周底前，可能出現上下約 4% 的波動。

若以周五收盤價計算，這代表輝達股價可能重新升至約 224 美元，接近近期歷史高點，但也可能跌破 207 美元。

輝達本周股價走勢，其實與過去模式類似。財報公布後短期回落，但隨後幾周甚至幾個月重新轉強。

財報後下跌對輝達而言並不陌生。過去三次財報公布後，輝達股價都在隔日下跌，但之後均扭轉跌勢並再創新高。即使本周出現回檔，輝達股價今年以來仍上漲 15%，過去 12 個月更累計大漲近 65%，反映投資人對 AI 行情再度升溫。

William Blair 分析師向客戶指出，市場如今已將輝達的強勁財報「視為常態」，但他們仍看好後市。因為隨著大型科技公司持續大舉投資 AI 硬體，輝達股價仍有進一步上漲空間，並重申加碼 (overweight) 評級。