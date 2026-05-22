鉅亨網新聞中心 2026-05-22 18:30

小米集團周四 (21 日) 在北京舉行「人車家全生態」發布會，正式推出全新純電 SUV YU7 GT 與 YU7 標準版。董事長雷軍在會中揭露了小米驚人的研發藍圖：繼過去 5 年研發投入達 1055 億元後，未來 5 年計畫再加碼至少 2000 億元，全面衝刺底層技術開發。

雷軍指出，小米自 2020 年確立「技術為本」路線以來，實際研發投入已超越原定千億目標，重點佈局於晶片、大模型、智能製造及機器人四大領域。目前成果已顯現，如 YU7 GT 搭載的超級電機 V8sEVO，其核心電控晶片即為小米自研，顯示小米已在新能源汽車核心「三電」領域部分實現自主化。

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此外，小米在 XLA 認知大模型投入達 57.9 億元，且 CyberOne 人形機器人已於亦莊工廠落地執行質檢與物流任務。

本次發布會亮點 YU7 GT 以 7 分 22 秒 755 的成績刷新紐柏林北環 SUV 圈速紀錄。儘管雷軍坦言 YU7 與特斯拉 Model Y 相比仍有「八敗兩勝」的差距，但他強調造車是「十年之功」，目標是透過大投入與全球人才佈局（目前汽車研發團隊近 1 萬人），逐步逼近並超越對手。YU7 標準版則以 23.35 萬元起售價，補齊產品線以提升市場競爭力。