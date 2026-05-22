鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-05-23 07:46

在肯悅咖啡之後，肯德基又跑出一個新的業務「KPRO 肯律輕食」。百勝中國 (09987-HK) 表示，肯德基旗下輕食品牌 KPRO 肯律輕食目前已經開出第 300 家。

據《界面新聞》22 日（周五）報導，KPRO 的特點是與肯德基門市採用「肩並肩」模式，在肯德基店裡留出一塊空間更換成 KPRO 輕食區域，與原有肯德基門市共享人力與資源。

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在上海協信星光 KPRO 店，顧客進店之後，左手邊是 KPRO 出餐區，右手邊便是肯德基點單出餐區。

上一個與肯德基採取這種模式的品牌是肯悅咖啡 KCOFFEE。2023 年下半年時，一批翻新後的肯德基門市出現在部分城市街頭，招牌上寫著顯眼的「KCOFFEE」字樣。

乍一看像獨立門市，其實內部員工、後廚、設備及空間均與肯德基共享。協信星光店就是肯德基這番改造後的綜合體。

這樣的「肩並肩」模式讓 KPRO 快速擴張。

2024 年肯德基在上海、廣州、深圳、北京等一線城市開出了新模式 KPRO 餐廳，主題色換成綠色。百勝中國的財報數據顯示，至 2025 年底，KPRO 門市數量已達 200 家，到了 2026 年第一季，數量超過 280 家。百勝中國也提高了今年 KPRO 開店目標，從原本的 400 家提高至 600 家。

按照此速度與規模，KPRO 已經成為輕食市場擴張最快的品牌之一。

KPRO 與肯德基肩並肩，能讓 KPRO 省去前期漫長選址評估過程，以最輕量靈活的方式開出。

以窄門數據為參考，目前輕食品牌門市數量排名前 5 名的分別是蔓味輕食（595 家）、謹食健身營養餐（553 家）、木桑森林輕食（410 家）、KPRO 肯律輕食、與木多森中式健康菜（233 家）。消費者們熟悉的賽百味（Subway）與 Wagas，門市則分別約 1,194 家與 225 家。