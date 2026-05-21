鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-22 04:00

小米周四 (21 日) 晚間在北京舉辦「人車家全生態」新品發布會，董事長兼執行長雷軍親自登台，一口氣揭曉小米 YU7 GT、回歸的 YU7 標準版及小米 17 Max 等重磅產品，同時揭露小米在研發投入與市場策略上的最新佈局。

雷軍首先在會中回顧了過去五年的技術佈局，強調小米已完成汽車、自研晶片、基座大模型及大家電等多個領域「從 0 到 1」的跨越，研發總投入達 1055 億元人民幣，並預告未來五年預計將投入超過 2000 億元，持續鞏固技術護城河。

‌



在汽車業務方面，雷軍披露，截至 4 月 30 日，小米 YU7 上市 10 個月累計交付達 23.2 萬輛，其中 2026 年 1 月單月銷量 3 萬 7869 台，一度奪下月度銷量冠軍。

面對與勁敵特斯拉 Model Y 的銷售數據對比，雷軍展現務實態度，直言「輸給全球銷冠不丟人」，強調只要在快速變化的市場中保持敏捷、持續改進，就有機會贏得最終競爭，此番言論也呼應了小米即時零售與 AI 驅動的戰略思維。

作為最吸睛的重頭戲，雷軍正式發表定位「純血 GT」的跑車級 SUV—小米 YU7 GT，源自義大利語「Gran Turismo」(偉大旅程)，官方定價 38.99 萬元人民幣。這款車搭載小米電機 V8s EVO，最高轉速提升至 28000rpm，配合雙電機系統展現出 1003PS 最大馬力，時速零到百加速僅 2.92 秒，最高時速達 300 公里，CLTC 純電續航 705 公里。

制動方面採用與 SU7 Ultra 同級的賽道版系統，配備碳陶瓷碟盤及 Akebono 前六後四卡鉗，100-0km/h 最短煞停距離僅 32.9 米且抗熱衰減性極佳。底盤由小米汽車歐洲研發中心深度調校的「蛟龍底盤大師版」支撐，並滿配小米輔助駕駛系統與 XLA 認知大模型。

雷軍興奮地宣布，YU7 GT 日前以 7 分 22 秒 755 的成績刷新德國紐柏林北環 (紐北)SUV 圈速紀錄，大幅領先過往標桿 14 秒，正式成為「紐北史上最快 SUV」。

他也感性地表示，YU7 GT 的意義不僅在於性能，更在於陪伴車主在人生這場偉大旅程中，兼顧遠方與日常的美好體驗。

緊接著，雷軍回應了市場對於入門門檻的期待，宣布重新推出「真 · 標準版」小米 YU7。

他坦承，先前因聽到用戶反饋「市區通勤其實五六百公里就夠」，意識到用高成本長續航版硬打對手入門版策略失當，決定找回三年前規劃但臨時取消的標準版。

雷軍也強調，這絕非縮水的「青春版」或「丐版」，而是配置依然強大的原汁原味標準規格。該版本搭載 73kWh 電池組，CLTC 續航 643 公里，最大馬力 320PS，零到百加速 5.9 秒，最高時速 220 公里，售價下探至 23.35 萬元人民幣起，展現出直面 Model Y 競爭、讓利用戶的誠意。