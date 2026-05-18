鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-05-18 10:18

5 月 15 日，蘋果 iPhone17 Pro 系列宣布下調人民幣（下同）1,000 元。在京東、淘寶、天貓等電商平台，iPhone 17 pro 系列直降加上以舊換新，降幅達 2,000 元，到手價 6,999 元。

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華為同日宣布兩款折疊手機開啟降價，Mate X7 降價 1,000 元，Mate X6 降價 3,000 元。

5 月 14 日，小米手機宣布小米 15 Ultra 售價降 1,500 元，持續到 6 月 18 日。

據《財經》雜誌 17 日報導，多位手機業界人士表示，此次調價意在備戰「618」年中大促，搶佔份額，出清舊款庫存。

近兩三年智慧手機市場需求走勢低迷，「618」大促，加上國補，能讓手機銷量明顯優於同期。第三方調研機構 IDC 的數據顯示，2025 年「618」促銷季期間手機出貨量年增 8.2%。

此次降價促銷的多為上市一段時間後的舊款機型，其中蘋果和華為相關機型是上市後首次調價。

一名手機經銷商說，近半個月前他已經聽到華為相關機型調價的消息，此次調價屬於正常階段性價格調整。

小米相關人士也表示，小米 15 Ultra 屬於舊款促銷，線下門市主推的是更新機型，並未期待其能夠明顯帶動整體銷量。