鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-22 11:55

市調機構統計近一年全台十大熱門交易重劃區，新北、桃園共有 8 個重劃區銷況突出。前三名中，居冠的桃園龜山「A7 站重劃區」，每月平均成交最多 31.6 戶，較去年同期大增，成長相當驚人；緊追在後的新北三重「仁義重劃區」，每月平均可去化 19.3 戶，另外第三名「A20 興南重劃區」則是 14.1 戶，表現格外引發注目。

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案分析，自 2024 年下半年全台房市步入盤整後，交易始終未見起色，且又遭台股強漲，不過綜觀目前市況，已有部分區域自谷底反彈，原因除了地段、開價等誘因足夠強烈之外，區內個案能在銷售蜜月期就創造大量成交，更成為支撐交易的一大關鍵。

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統計顯示，近一年賣最好的 A7 重劃區，目前整體供給量變化不大，買氣能大幅上衝，一來有新北新莊、泰山周邊剛性族群支撐，再來今年初才正式公開的指標案「長耀辰」，由於格局、開價及地段等條件都符合市場預期，有效吸引大量消費者買單，不只曾繳出單周來人破百組的成績，更一掃當地新案近期低迷的銷況。

居第二位的是新北市三重仁義重劃區，由於與北市僅一橋之隔，坐收蛋黃買盤之利，再加上區內開發飽和，整體供給戶數十分有限，在物以稀為貴的票房保證下，即便新案成交行情已是坐 7 望 8，但因與北市行情仍有價差的關係，基本上一有新案釋出都相當搶手，月均去化直逼 20 戶，是雙北交易最亮眼的區塊之一。

曾被網友戲稱為青埔後花園，本次第三名的 A20 興南重劃區，隨著青埔核心區塊房價飆漲，其價差優勢逐漸顯露，再加上機捷、中豐北交流道等交通機能，吸引建商與置產客卡位，市場關注度已今非昔比，從推案戶數直逼 2000 戶、年增幅近 7 成就可見一斑，去化表現強勁，主要也是受惠「鼎藏天空樹」等指標案在短時間的大量交易，進而帶動區內成交水準向前衝。