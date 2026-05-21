鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-21 10:32

台灣少子化危機持續加劇，背後原因除了婚戀觀念的轉變，「高房價壓力」也被解讀為關鍵因素之一。房仲業者彙整內政部資料發現，台灣社會顯然已經進入「房價狂飆、薪資緩漲、生育率雪崩」的困境，數據顯示，10 年來，全台住宅價格指數大漲 44.5%，但勞工平均經常性月薪僅微幅增加 8668 元，薪資漲幅明顯追不上房價。

台灣10年指標變化，房價飆漲逾4成而生育率創歷史新低。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，台灣總生育率也大幅下降，也就是說女性一生平均生不到 0.7 個小孩，創下歷史新低。

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中信房屋研展室副理莊思敏坦言，許多人光是為了擁有一間安身之所，就已耗盡半生積蓄，在這種情況下，不是不想生小孩，而是真的不敢生。

莊思敏指出，2016 年台灣住宅價格指數約為 100.69，之後便一路攀升，到了 2024 年更衝上 149.69 高點，儘管 2025 年受政府打炒房影響，房價指數小幅修正至 145.46，但 10 年來房價整體漲幅仍高達 44.5%。反觀受薪階級薪資成長速度卻相對有限，統計顯示，平均經常性月薪從 2016 年的 3 萬 9217 元，增加至 2025 年的 4 萬 7885 元，10 年間僅增加 8000 多元、增幅約 22.1%。雖然官方近年持續調升基本薪資，但相較動輒千萬起跳的房價而言，仍顯得杯水車薪。

莊思敏進一步表示，對於口袋不深的小資族群來說，就算勉強存夠頭期款，後續仍得背負長達 3、40 年的房貸負擔，每月光是房貸支出，就已占去大部分家庭收入，若再疊加育兒、教育等龐大開銷，財務壓力勢必會大大加重，因此也進一步壓抑了生育意願。莊思敏直言，當居住成本過度高漲，生育便不再是「想不想」的選擇題，而是「能不能」的殘酷經濟算計，在高房價與高生活成本的夾擊下，現在越來越多的年輕人紛紛選擇晚婚、晚生，甚至走向不婚不育。