鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-22 11:19

全台六都正迎來「獨居潮」，房仲業者依內政部資料指出，2025 年第四季全台一人宅近 260.8 萬宅，其中光是新北即有 53 萬宅，為全台之冠；反觀 6 人以上住宅僅剩 76.1 萬宅，10 年減少 23 萬宅，在總體占比也由 14.4% 跌至 9.4%。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，近年高齡化、晚婚化等趨勢明顯，全台朝小家庭化發展，加上房價高漲因素，使小宅受市場青睞，再加上囤房稅 2.0 等稅制影響，讓分戶需求大增，這三大原因之下，獨居成主流，而大家庭則逐漸式微。

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住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，從一人宅與 6 人以上住宅的消長可看出，未來市場產品將更偏向小坪數與機能性住宅，但購屋時不應盲目追求低總價，而需留意空間規劃與周邊生活環境，雖然少子化趨勢難以逆轉，但產品是否兼具居住品質與機能，才是未來資產能否保值的重要關鍵。

依統計資料顯示，2025 年第四季全台一人宅近 260.8 萬宅，較 2016 年第四季增加近 92.7 萬宅，占比從 24.4% 提升至 32.3；其中，不管是全台或是六都數據，一人宅占比 10 年前僅約 20% 上下，至今都已突破 30%，全台占比已達 32.3%，等於全台每三宅中就一宅為一人一宅的戶別。

此外，到 2025 年第四季以新北市一人戶達 53 萬宅，數量為全台冠軍，對新北市的占比也達 35.2%，為六都最高；而若與 2016 年相比，台中市一人宅占比增加 9.6 個百分點最多，台南市則以增加 9.1 個百分點次之。賴志昶認為，近年新北市或中南部縣市受大型建設、重劃區或科技產業帶動，吸引大量建商進駐，而新建案因營建成本等因素，也逐漸朝小坪數規劃，當地年輕購屋族群不管是受房價高升或少子化等因素，也較青睞小宅物件，在供需同步推升下，一人宅數量快速增加。

另據統計，全台象徵三代同堂的六人以上住宅，近 10 年間消失 23 萬 916 宅，占比下降 5 個百分點；其中，六都也呈現全面衰退，若觀察宅數減少數量，以台北市 10 年來消失 3.6 萬宅最多，而以占比變化觀察，則以台中、台南市分別下降 5.6、5.2 個百分點最多。