鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-21 15:49

信義房屋統計 2022- 2025 年預售解約數據，解約數量最多的是 2024 年的預售交易案件，統計至今解約 2945 件不過當年度預售揭露量也高達 13 萬件的大量，換算解約率約 2.3%，至於 2023 年同樣解約 2291 件，解約率約 2.1%，若以區域表現來看，2023 年以來，解約件數破千件的區域包括有桃園市、台中市與高雄市，特點大概就是近年房價大幅飆漲，且推案量大增的區域。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預售買賣有賺有賠，不過解約這個選項因為代價太過龐大，若按契約可能會損失已繳價金或總價上限 15%，即使非自用型的民眾不太會馬上就選擇投降輸一半的方式，除非價格已經看到明顯修正，交屋後可能虧損比解約多，才會看到解約狀況大幅增加。

曾敬德表示，預售上漲階段民眾會有不買會更貴的預期，時間拉長了遇到政策出手抑制過熱房市，過度衝動購買預售案，就可能遭遇難以預料的風險，如央行的選擇性的信用管制措施，就針對多套房貸民眾進行貸款成數限制，這時候民眾就得多掏腰包補足不足的成數。