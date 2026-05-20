〈房產〉新捷運網帶動新商機 建商新北鶯歌鳳鳴重劃區推案積極
鉅亨網記者張欽發 台北
新北鶯歌的鳳鳴地區機能逐步到位，包括火車站完成後的商家陸續進駐，以及捷運三鶯線預計今 (2026) 年 6 月通車，建商在新北鶯歌唯一的重劃區鳳鳴重劃區積極推案，今 (20) 日公開「京懋明日和」建案以鄰近 350 公尺捷運三鶯線鶯桃福德站優勢，實價登錄 50 件，每坪坪價站上 56 萬元。
京懋建築執行長范秉豐看好，鶯歌鳳鳴重劃區為新北市少數同時擁有「台鐵」與「捷運」雙軌道運輸系統的地段，包括鎖定土城、樹林區域的科技人才剛性需求，及家庭人口精簡化之後的換屋市場需求。
同時，在區域開發吸引商機之下，包括星巴克咖啡已進駐鳳鳴重劃區，而大型連鎖商場寶雅 (5904-TW) 也在此一區域開發興建大型營運據點中。而其他建商在此推案的還包括「合康世紀滙」及「森鉅展」
鳳鳴地處北台灣科技中軸，北銜內科、南軟，南接竹科園區，京懋建築認為，在國道沿線重劃區開發趨於飽和同時，鳳鳴挾雙鐵與產業動能強勢崛起。本區緊握三鶯線與台鐵雙軌道之利，10 分鐘抵達龜山 AI 科技聚落，龜山工業區近三年創下逾 100 億元廠房成交金，吸引眾多上市櫃公司進駐，並看好龐大人才剛性需求。
京懋明日和建案基地 1985 坪，全區規劃 4 棟地上 14 層，全案規劃 25-40 坪格局，並在基地創造約 500 坪綠意花園，全案規劃 25-40 坪，范秉豐指出，此一建案預計施工期爲 3 年。
新北捷運三鶯線主體工程自 2016 年 7 月開工，歷經 10 年將有望於 2026 年完工通車。房仲業者彙整 2016 年與 2025 年十年間捷運三鶯線各站點 800 公尺內住宅交易資料顯示，媽祖田站、三峽站、國華站與鶯桃福德站周邊住宅房價在 10 年間漲幅逾 8 成，其中鶯桃福德站漲幅翻倍最為明顯。
房仲統計顯示，鶯桃福德站 2025 年周邊房價平均每坪 34.8 萬元，較 2016 年上漲 129.9%。
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