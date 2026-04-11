鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-11 14:00

邁威爾 (Marvell)(MRVL-US) 股價周五 (10 日) 創下歷史新高，分析師指出，市場對該公司的注意力正重新回到光學網路業務上。

Marvell 周五收盤大漲 7.2% 至每股 128.49 美元，創下歷史新高，是 2025 年 1 月 23 日以來首次創下歷史紀錄。不僅如此，本周累計上漲 17.4%，有望創下自 2024 年 12 月以來最大單周漲幅。

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Marvell 生產的客製化晶片 (ASIC) 在 AI 應用領域是繪圖處理器 (GPU) 之外的替代選擇，卻不是想當然爾的人工智慧 (AI) 贏家，分析師去年曾擔心客戶可能轉單，加上受到與 AI 無關的傳統業務拖累，導致 Marvell 股價的上漲之路相對波折。

目前有幾項因素推動 Marvell 的成長動能。首先，隨著投資人因伊朗衝突可能接近尾聲而重新湧入風險資產，晶片類股表現極為強勁，VanEck 半導體 ETF(SMH-US) 已經登上新高。

此外，Marvell 也是光學網路 (optical networking) 領域的代表。由於客戶在 AI 資料中心尋求比傳統銅線更快、更高頻寬且更低延遲的替代方案，此領域正受到愈來愈多關注。

巴克萊 (Barclays) 分析師 Tom O’Malley 表示，連接光纖電纜與資料中心網路硬體的光學埠 (optical ports) 市場，今年規模可望翻倍，到在 2027 年還能再次翻倍。他補充指出，即便博通 (AVGO-US) 搶占部分市場，這仍意味著光學業務在這兩年都有潛力成長約 90%。

O’Malley 說：「Marvell 本質上是一家光學公司，隨著光學埠快速成長，光是市場的成長力道，就足以支撐股價表現。」他已 Marvell 評等從「持平」調升為「加碼」。