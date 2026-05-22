鉅亨網記者黃皓宸 台北
美國光通訊大廠 Coherent (COHR-US) 釋出光通訊需求樂觀強勁，訂單已見到 2028 年，客戶預期更看到 2030 年，隨著需求旺盛下，有望挹注 AI 及光通訊需求爆發，激勵今 (22) 日矽光 (CPO) 族群指標股波若威 (3163-TW) 開高走高，盤中在大單敲進下，大漲百元站回所有均線，攜手前鼎 (4908-TW) 雙雙亮燈漲停，領族群發光上揚。
法人表示，光通訊產品訂單能見度放量排程已看到 2028 年，加上未來 OCS(光路交換) 與 CPO 需求有望繼續放大，OCS 市場規模看好從目前約 4 億美元拉升到 40 億美元，CPO 規模更上看 150 億美元。
盤面上，今日光通訊族群多檔上揚表態，除了波若威、前鼎亮燈，包括眾達 - KY(4977-TW)、光環 (3234-TW) 一度飆漲逾 8%，華星光 (4979-TW)、聯亞 (3081-TW)、光聖 (6442-TW)、上詮 (3363-TW) 也拉出半根漲停板。
法人指出，近期隨著 AI 大廠輝達財報公告，也宣告生成式 AI(Agentic AI) 需求已進入「拋物線式成長」，觀察其營收細節中，數據中心網通基礎設施年增翻倍成長，後續仍有許多供應商有望切入這塊市場，台廠相關供應鏈有望持續受惠。
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