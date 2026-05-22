美國光通訊大廠 Coherent (COHR-US) 釋出光通訊需求樂觀強勁，訂單已見到 2028 年，客戶預期更看到 2030 年，隨著需求旺盛下，有望挹注 AI 及光通訊需求爆發，激勵今 (22) 日矽光 (CPO) 族群指標股波若威 (3163-TW) 開高走高，盤中在大單敲進下，大漲百元站回所有均線，攜手前鼎 (4908-TW) 雙雙亮燈漲停，領族群發光上揚。