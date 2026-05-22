鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-05-22 16:30

中國 A 股三大指數周五 (22 日) 齊步強彈收漲，主要由科技股領漲，上證指數(SSEC) 結束連 2 日跌勢，重返 4100 點之上，但仍難逃周線連二黑頹勢。

〈陸股盤後〉科技股領漲 滬指站回4100點之上 但周線仍連二黑(圖:shutterstock)

滬指周五收漲 0.87% 至 4112.9 點，深證成指 (SZI) 收高 2.3% 至 15597.3 點，創業板指收紅 2.84% 至 3938.5 點，滬深兩市成交額人民幣 2.9 兆元，較前一交易日量縮 5782.84 億元。

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盤面上，電子零件族群全天走強，方邦股份、強達電路等 10 餘檔個股漲停；算力硬體股亦強勢表現，其中鑽石散熱方向，四方達、黃河旋風、恆盛能源漲停；半導體類股再度活躍，兆易創新漲逾 8%，本月迄今累漲逾 50% 再創新高，勝宏科技漲逾 13%，多股漲停；PCB 類股集體走強，寶鼎科技本周第 3 度亮燈作收，華正新材 3 天內二度漲停，鵬鼎控股、山東玻纖、強達電路、方邦股份等多股漲停；被動元件族群爆發，風華高科、博遷新材、元力股份等股漲停；機器人概念反覆活躍，和泰機電與鋒龍股份連 2 天漲停；通訊設備與建材族群漲幅亦居強。

下跌類股方面，白酒、創新藥族群集體調整，皇台酒業、金徽酒等紛紛下挫，威龍股份跌停，酒鬼酒、水井坊等多股跌逾 3%，券商股亦明顯調整，石油天然氣、電信等類股亦跌幅居前，全市場逾 3800 檔個股上漲。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 3865 檔股票上漲，1504 檔下跌，平盤 144 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 219 檔股票漲幅在 9% 以上，10 檔股票跌幅在 9% 以上。

招商證券表示，近期全球市場再度出現流動性衝擊，主要由於通膨數據走高，市場對於升息預期進一步上調，但衝擊仍停留在情緒層面，是市場累積一定漲幅後的回調，未出現系統性惡化。對 A 股來說，仍然看好科技方向，不認為會發生風格切換，首先，中國通膨水準不足以引發政策轉向，而 Fed 對通膨仍需要一定觀察時間；第二，本輪 PPI 快速回升主要由石油漲價驅動，內需仍偏弱，中國經濟呈現出顯著的 K 型復甦特徵；第三，科技股 EPS 不斷上修，是本輪市場上行階段的主要推手。

中信建投認為，在高增長稀缺的宏觀環境下，資金抱團現象正從階段性交易演變為長期市場常態，驅動力從風格輪動轉向「業績增長確定性」。AI 算力因技術壁壘高、供需緊張，稀缺格局將持續，難以重走新能源行業產能過剩老路，但資金正反饋迴圈中，市場亟待接力資金入場，散戶資金流入仍充滿期待，投資人必須關注業績兌現度及產能投放節奏，同時警惕資本開支見頂信號，A 股主要大型企業利潤集中度仍有較大提升空間。

英大證券指出，後續仍是箱體震蕩行情，短期恐有望探底回升，其中高景氣方向短期恐迎來調整，其他族群有望得到輪動，東吳證券則稱，目前市場短期方向選擇為向下突破，前期科技類股獲利盤集中湧出，整體市場賣壓較大，後續要關注止跌位置以及企穩反彈的力度。