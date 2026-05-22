投資台灣三大方案總規模破2.6兆！閎康三度加碼斥資7億打造AI智慧檢測實驗室

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-22 15:33

投資台灣事務所今 (22) 日通過 3 家企業擴大投資台灣，包括根留企業方案的閎康科技（3587-TW）三度加碼，本次投資 7 億元，及中小企業方案的阿妹床業與某材料科技公司。三家企業此次投資重點均聚焦於導入 AI 技術、智慧製造與永續轉型，預計將為新竹、彰化、台中及台南等地帶來龐大投資效益與數百個就業機會。截至目前，投資台灣三大方案已累計吸引 1754 家企業投資約 2 兆 6515 億元，預估創造 16 萬 5277 個本國就業機會。

投資台投資台灣3大方案總規模破2.6兆！閎康3度「加碼」斥資7億打造AI智慧檢測實驗室。（鉅亨網資料照）

國際檢測分析領導廠商閎康科技，主要服務半導體、平面顯示器及封測等高科技產業，全球擁有 16 座實驗室，客戶超過 8500 家。為配合全球布局與精進核心技術，閎康科技繼 109 年和 110 年後，決定第三度申請根留方案，規劃在新竹縣市、台南市等 7 處實驗室增購先進檢測設備，投資金額約新台幣 7 億元，可創造 208 個就業機會。此案著重於建構人工智慧檢測、數據分析決策平台與報告自動化，朝資訊系統化、製程標準化及產線自動化發展，同時優化現有流程以建立溫室氣體盤查機制，邁向智慧生產與永續經營。

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從台中大甲起家的床墊代工大廠阿妹床業，全台合作實體通路與電商超過 1290 家，未來將發展自有品牌。因應營運成長，阿妹床業規劃投資約新台幣 6.1 億元，於台中市沙鹿區興建新廠，預計新增 6 個就業機會。新廠將導入 AI 視覺辨識、自動化機器人及大數據分析等技術，整合倉儲與物流，打造高度自動化智慧工廠。同時，廠區將建置太陽能發電設備以提高再生能源比例，為綠色轉型與拓展海外市場打下基礎。