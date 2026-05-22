鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-22 14:50

法國量子運算新創公司 Alice & Bob 近日宣布，獲得輝達旗下創投部門 NVentures 投資，用以支持其開發能降低量子錯誤率的硬體技術，但雙方未揭露確切金額。

專攻「貓量子比特」抗錯技術！法量子新創Alice & Bob獲輝達入股加持 破解量子運算最大痛點(圖:shutterstock)

輝達這一最新投資將補充 Alice & Bob 去年 1 億歐元 B 輪融資，此前 Alice & Bob 已與輝達有多項技術合作，專注於開發抗錯能力較強的「貓量子比特 (cat qubits)」，試圖解決量子運算極易出錯的核心痛點。

‌



輝達這筆投資也呼應美國政府加大佈局量子賽道的動作。

美國商務部週四 (21 日) 表示，將透過相關協定向 9 家量子運算公司撥款總計 20 億美元，並附帶政府取得少數股權的條款，以確保在這項新興技術的領導地位，其中 IBM 可望分得 10 億美元，半導體晶圓代工大廠格芯獲 3.75 億美元，其餘資金預計分配給 Atom Computing、PsiQuantum、Quantinuum 等新創公司，相關交易尚待完成。

量子運算不同於傳統電腦的二進位位元 (Bit)，而是利用可同時處於 0 與 1 疊加態的「量子位元 (Qubit)」，重構底層邏輯實現指數級算力躍遷，能將傳統電腦耗時數萬年的超大矩陣運算壓縮至秒級，對藥物研發、金融建模與密碼學等領域潛力巨大。