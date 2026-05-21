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伊朗「暗殺法案」擬懸賞5800萬美元 追殺川普、尼坦雅胡

鉅亨網編譯羅昀玫

伊朗與美以衝突持續升溫，伊朗國會近期將表決一項具高度爭議性的「暗殺法案」，擬懸賞 5000 萬歐元 (約 5800 萬美元)，作為暗殺美國總統川普與以色列總理尼坦雅胡的賞金報酬，引發國際關注。

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伊朗「暗殺法案」擬懸賞5800萬美元 追殺川普、尼坦雅胡 (圖：shutterstock)

該法案由伊朗國會國家安全委員會主席阿吉齊 (Ebrahim Azizi) 主導起草，目前仍在國會審議程序中，尚未完成表決，也尚未正式生效。


法案正式名稱為《伊斯蘭共和國軍事與安全部隊反制行動》(Reciprocal Action by Military and Security Forces of the Islamic Republic)，要求伊朗政府設立專項基金，向任何完成相關行動者支付獎勵，並將此舉定義為一項「宗教與意識形態使命」。

該法案明確點名川普、尼坦雅胡，以及美國中央司令部 (CENTCOM) 司令庫柏 (Brad Cooper) 為暗殺目標，將懸賞 5,000 萬歐元給任何成功刺殺這些目標的人士。

外界認為，此舉是對今年 2 月伊朗遭襲、造成最高領袖哈米尼死亡事件的報復措施。

阿吉齊表示，川普與尼坦雅胡應對哈米尼之死負責，兩人應被「鎖定並接受對等報復」。

伊朗國會議員兼教士 Mahmoud Nabavian 也證實，伊朗國會即將討論向任何「把川普與尼坦雅胡送入地獄」的人提供獎勵方案。

Nabavian 警告，現任伊朗最高領袖穆吉塔巴同樣面臨威脅，若針對伊朗的軍事行動再次發生，伊朗將祭出「毀滅性回應」。

除法案外，伊朗相關組織也持續推動民間懸賞行動。

名為「Blood Covenant (血之盟約)」的組織宣稱，已募得超過 2700 萬美元，作為暗殺川普的賞金。

另外，被視為伊朗官方支持的網路戰組織「Handala」也宣布提供 5000 萬美元懸賞，鎖定川普與尼坦雅胡，並表示獎金將支付給對兩人採取「實際行動」的人士。

在局勢升溫之際，川普日前警告伊朗「時間正在倒數」，並稱伊朗「最好盡快行動，否則什麼都不會剩下」。

另一方面，美伊和平談判仍未見突破。據伊朗《法爾斯通訊社》報導，美國先前提出 5 點方案，包括轉移濃縮鈾至美國及限制伊朗核計畫。作為回應，德黑蘭已透過巴基斯坦斡旋管道向美方提交新版 14 點和平方案，希望結束衝突。

不過，美國官員透露，目前談判仍未取得實質進展，而川普先前更曾將伊朗早期提案形容為「垃圾」。


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