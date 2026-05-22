鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-22 11:46

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳稱已將中國先進 AI 晶片市場拱手讓給華為，對此，超微 (AMD-US) 執行長蘇姿丰今 (22) 日參與天下雜誌論壇，會後表示，中國仍是 AMD 非常重要的市場，公司有非常廣泛的產品進入中國，不過，在最高性能 AI 晶片方面，基於目前情況將面臨出口受限。

蘇姿丰強調，AMD 在上一次財報中已說明，並未將最先進晶片銷往中國列入預期。她指出，中國市場是動態市場，同時受到美國出口規定與中國規定影響。中國目前約占 AMD 營收 20% 左右。

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不過，蘇姿丰也指出，中國在 AI PC 與邊緣 AI (Local AI) 方面取得很多進展。AMD 本週在上海舉辦開發者日，現場有數千名開發者討論邊緣 AI，以及如何使用 AI PC 技術。她認為，即使在現行法規下，AMD 仍有很多方式可以繼續與中國生態系保持密切合作。

她指出，AMD 在中國有許多不同業務，包括 PC、遊戲，以及部分資料中心業務。由於 AMD 是美國公司，必須遵守所有美國出口管制與法規，因此部分最高階 GPU 受到出口管制。