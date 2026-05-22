鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-22 09:55

美國國務卿魯比歐 21 日（周四）在佛羅里達州邁阿密市表示，古巴一直對美國國家安全構成威脅，古巴不僅擁有從俄羅斯和中國手中獲得的武器，境內還有俄羅斯和中國的情報單位。

魯比歐表示，美方正與古巴接觸，希望通過談判達成協議，但目前沒有實質性進展，達成協議的可能性不高。

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魯比歐當天前往瑞典出席北約（NATO）外長會議，臨行前在機場對媒體說，最近美國駐古巴大使館官員與古方會晤，中央情報局局長到訪哈瓦那，美國國務院與古方也保持一定溝通渠道。「但我沒看到什麼進展，說到底，最終決定權還是在他們自己手裡。」

魯比歐稱通過談判達成協議始終是美方首選，但表示從目前雙方接觸的情況看，美古達成協議的可能性「不高」。

他同時說，川普總統始終保留「採取一切必要手段」的選項，「如果美國的國家安全面臨威脅，他有權採取行動，而且一旦他認定面臨威脅，他也表明了採取行動的意願」。

美國長期對古巴實施經濟、金融封鎖和貿易禁運。繼今年相繼對委內瑞拉、伊朗發起軍事行動後，川普又對古巴發出威脅，稱「下一個是古巴」，並進一步加大對古巴施壓，實行石油封鎖。