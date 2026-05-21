Uber擬在台推機車載客 交通部：法規禁載客、違法可罰平台最高2500萬元

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-21 20:24

近傳 Uber(UBER-US) 在台公司擬於台北市北投試辦以機車進行載客營運，業者對此稱仍在評估階段。對此，交通部今 (21) 日回應，強調依《公路法》第 34 條規定，計程車客運業係以小客車出租載客營運，現行中央法規並未開放機車作為營業載客工具，若平台業者以機車載客媒合，已涉及未經核准經營汽車運輸業，違規駕駛最高可處新台幣 20 萬元罰鍰，並得吊銷牌照及駕照，平台最高可處 2,500 萬元罰鍰。

Uber擬在台推機車載客，交通部：法規禁載客、違法可罰平台最高2500萬元罰鍰。(鉅亨網資料照)

交通部指出，已就相關保險適用問題洽詢主管機關金管會，強調目前現行機車載客行為因不符合法營運態樣，依法無法投保營業用途保險，相關乘客保險及營業責任保障均無法合法適用。

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另保險費率係依車輛使用用途計算，自用車與營業車之風險級距及保費設計均不同，如違規從事商業載客行為，發生事故時恐遭保險公司拒賠或產生理賠爭議，駕駛及乘客均無法獲得完整保障，基於公共安全及消費者權益，政府不允許機車違法從事商業載客行為。

交通部表示，北投地區確實具有特殊歷史背景，早年因地形及溫泉觀光發展，逐漸形成地方性的機車接送文化，屬歷史脈絡下形成之特殊現象，對於既存服務模式，因台北市政府為主管機關，倘認有存續必要，應在不再擴充規模前提下，以自治條例或地方管理機制進行輔導與管理，並朝安全管理、服務轉型方向處理。