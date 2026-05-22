川普擬與賴清德通話為何牽動北京神經？一次通話恐成美中台新變數

鉅亨網編譯許家華 2026-05-22 12:30

《路透社》報導，美國總統川普近日連續兩次公開表示，將與賴清德進行通話。由於這可能成為美國 1979 年與北京建交後，現任美國總統少見直接與台灣領導人對話的案例，外界普遍認為，其象徵意義可能遠超過一場普通電話。

（圖：Shutterstock)

台灣方面表示，若雙方有機會交流將樂觀其成，但華府與台北均未證實具體安排。中國則迅速做出回應，要求美方「極度謹慎處理台灣問題」，並停止向台獨勢力發出錯誤訊號。

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這起事件背後，牽涉的不只是外交禮節，而是數十年來美中台之間極其敏感的政治架構。

台灣為何始終是北京最敏感的問題？

中國長期將台灣問題視為「核心中的核心利益」，涉及主權與領土完整，不容外部勢力介入。

北京的立場可追溯至 1949 年國共內戰結束。當時中華民國政府撤退至台灣，中華人民共和國則在中國大陸成立。北京始終認為台灣屬於中國一部分，並主張統一問題尚未完成。

中國雖然長期表示傾向「和平統一」，但也從未放棄使用武力選項。多年來，北京持續將台灣問題視為不可跨越的政治紅線。

因此，任何外國政府高層與台灣的正式互動，都容易被北京解讀為挑戰「一個中國」原則。

過去美台互動曾如何引爆北京反應？

歷史顯示，北京對美台高層交流的反應往往不僅停留在外交抗議。

2022 年，美國前眾議院議長裴洛西訪問台灣後，中國隨即在台灣周邊展開大規模軍事演習。解放軍不僅發射飛彈，也一度跨越海峽中線，使台海局勢明顯升溫。

近年數次對台軍售案公布後，北京也同步增加軍機、軍艦在台灣周邊活動頻率。

換句話說，北京通常傾向以軍事、外交及經濟手段共同回應涉台事件，而非僅止於口頭抗議。

川普其實不是第一次打破慣例

事實上，川普過去已有類似案例。2016 年總統當選後，川普曾與時任台灣領導人蔡英文進行約 10 分鐘通話。這是 1979 年以來，美國總統當選人首次與台灣領導人直接通話。

當時北京雖提出外交抗議，但整體反應相對克制，並將責任部分歸因於台灣方面操作。

但如今情況已與 2016 年明顯不同。當前美中競爭已從貿易擴大至科技、半導體、軍事與地緣政治層面，雙方互信程度遠低於當年。因此，即便是相似事件，也可能產生截然不同後果。

美國如何在台灣問題維持模糊平衡？

美國自 1979 年與北京建交後，即採取所謂「一個中國政策」。美方承認北京政府是中國唯一合法政府，但並未正式承認北京擁有台灣主權。

同時，美國透過《台灣關係法》持續向台灣提供防衛能力，後續再以「六項保證」強化對台安全承諾。

這種制度設計刻意保留模糊空間。美國不公開支持台灣獨立，也不接受以武力改變現狀，其核心目的在於維持區域穩定。

然而，模糊策略能否繼續有效運作，正成為近年美中關係的重要問題。

真正的焦點或許不在電話本身

若川普與賴清德最終通話，真正重要的可能並非談話內容，而是其政治訊號。

北京可能將其解讀為美國對台政策正在調整；台灣則可能視為國際支持訊號；華府則可能試圖將其作為對中談判籌碼。

而市場更關心的是後續效應。若事件進一步疊加對台軍售、南海局勢或科技限制措施，美中關係原本脆弱的平衡可能再度承受壓力。