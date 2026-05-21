中東戰火重創歐洲經濟 歐元區活動降至兩年半低點 衰退風險急劇上升

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-21 20:20

中東戰火重創歐洲經濟 歐元區活動陷入兩年半低點 (圖:shutterstock)

S&P Global 發布的 5 月採購經理人指數 (PMI) 快報顯示，歐元區綜合輸出指數從 4 月的 48.8 進一步下滑至 47.5，這不僅創下 31 個月以來的新低，更是連續第二個月處於 50 的榮枯線以下。

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標普全球首席經濟學家 Chris Williamson 指出，中東戰爭正對歐洲經濟造成日益嚴重的損害，產出下降的速度在 5 月明顯加快。

其中，占歐元區產出大宗的服務業受創最深，其 PMI 跌至 46.4，為 2021 年 2 月以來最差。戰爭引發的生活成本激增，特別是能源價格飆升，正嚴重擠壓家庭的消費能力。儘管製造業暫時維持在 51.4，但隨著新訂單數月來首次下降，增長動能已明顯轉弱。

歐元區內部的領頭羊正相繼失速。法國的情況最為驚人，其 5 月綜合 PMI 驟降至 43.5，遠低於經濟學家預期，創下自 2020 年 11 月新冠疫情封城以來的最大跌幅。法國服務業活動指數更是跌至 66 個月低點，私營部門新訂單的大幅下滑顯示衰退風險已實質化。

德國做為歐洲的工業引擎也未能倖免。雖然德國綜合 PMI 略微回升至 48.6，但仍深陷萎縮區間。德國製造業就業人數正以一年多來最快的速度下降，企業投入成本通膨更衝上三年半高點。

由於荷姆茲海峽實際上遭到關閉，能源供應短缺與價格上漲持續向終端傳導。歐元區投入成本通膨已連續七個月加速，歐盟委員會因此將 2026 年的通膨預測上調至 3%，遠高於歐洲央行 2% 的目標。同時，歐盟將今年成長預測從 1.4% 下調至 0.9%，並警告若衝突持續，經濟活動恐難以在 2027 年反彈。