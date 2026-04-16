鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-16 19:00

歐盟統計局 (Eurostat) 於周四 (16 日) 公布，歐元區 3 月調和消費者物價指數 (HICP) 終值由初值的 2.5% 上修至 2.6%，高於市場預期。按月率計算，3 月物價上漲 1.3%，也高於初值與市場預估的 1.2%。這是今年以來通膨率首次回升，且持續高於歐洲央行 (ECB) 設定的 2% 目標。

能源價格震盪加劇 歐元區3月通膨升至2.6% 高於預期(圖:shutterstock)

數據顯示，能源成本是推升整體通膨的主要動力，較去年同期大幅上漲 5.1%。分析指出，這主要歸因於中東地區的衝突加劇，對能源供應鏈造成嚴重衝擊。

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由於卡達等國的能源基礎設施遭受導彈襲擊，加上荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的石油與天然氣運輸受阻，導致歐洲天然氣與全球原油價格大幅飆升，至今仍遠高於戰前水準。

在排除能源、食品及菸酒後的核心通膨方面，3 月數據確認為年增 2.3%，月增 0.8%，較 2 月的 2.4% 略有放緩。然而，服務業通膨依然維持在 3.2% 的高位。

通膨壓力的反彈引發了市場對升息的熱烈討論。儘管投資者正密切關注歐洲央行 3 月會議紀要，尋找未來政策走向的蛛絲馬跡，但消息人士透露，決策官員目前傾向在 4 月 29-30 日的會議上維持利率不變。

彭博經濟研究 (Bloomberg Economics) 指出，雖然通膨小幅回升，但可能尚不足以迫使歐央行立即改變立場，官員將繼續評估能源衝擊是否會轉化為長期的底層物價上漲。