停滯性通膨！中東戰火重創全球經濟 歐盟下調經濟預測：最糟情況還沒到

鉅亨網編譯許家華 2026-05-19 04:30

歐盟預計下修經濟成長預測、上調通膨展望。歐盟執委會經濟與生產力執委杜姆布羅夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis) 警告，伊朗戰爭與荷姆茲海峽持續受阻，正對歐洲經濟帶來「停滯性通膨衝擊」，使歐洲面臨經濟放緩與高通膨同步惡化的局面。

（圖：REUTERS/TPG）

杜姆布羅夫斯基斯在巴黎出席 G7 財長會議期間接受 CNBC 訪問時表示，歐盟本周即將公布的春季經濟預測，將調降經濟成長數據，同時調高通膨預估。他直言：「我們正面臨停滯性通膨衝擊。」

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市場對停滯性通膨的憂慮近幾周急速升溫。由於中東衝突遲遲無法達成長期停火協議，加上全球最重要能源運輸咽喉之一的荷姆茲海峽持續封鎖，國際油價維持每桶 100 美元以上高檔震盪，進一步加劇全球通膨壓力。

根據國際能源總署 (IEA) 最新報告，全球石油庫存正以創紀錄速度下滑，若荷姆茲海峽運輸無法恢復，供應缺口恐持續擴大。IEA 指出，全球石油需求 2026 年預估將年減 42 萬桶至每日 1.04 億桶，較戰前預測減少 130 萬桶；另一方面，全球石油供應則可能年減 390 萬桶至每日 1.022 億桶。

IEA 數據顯示，自中東戰事爆發以來，全球已有超過 1400 萬桶日產量遭迫停，累積供應損失突破 10 億桶。4 月全球原油庫存單月再減少 1.17 億桶，其中經濟合作暨發展組織 (OECD) 陸上庫存暴跌 1.46 億桶。

IEA 署長比羅爾 (Fatih Birol) 近日也警告，目前全球商業石油庫存僅剩數周緩衝空間，即使各國持續釋出戰略儲備，仍難完全彌補供應缺口。

報告指出，荷姆茲海峽封鎖已造成全球歷來最大規模石油供應中斷。戰前每日約有 2000 萬桶原油經過該海峽，但目前運輸量幾近停滯。

在供給受阻之際，布蘭特原油 (Brent) 價格一度衝上每桶 144 美元，其後雖回落，但近期仍徘徊在 100 至 110 美元區間。IEA 指出，4 月北海原油平均價格達每桶 120.36 美元，單月大漲 16.5 美元。

杜姆布羅夫斯基斯表示，目前各國政策操作空間已比新冠疫情期間更加有限，歐盟難以再推出大規模財政刺激措施。他強調，未來支持政策必須是「暫時且具針對性」，不能進一步刺激化石燃料需求。

他並透露，歐盟目前仍持續釋出戰略石油儲備，以緩解市場壓力，但部分領域已開始出現供應瓶頸，尤其是創新燃料與部分工業原料供應令人憂心。

市場策略師也警告，若衝突持續擴大，歐洲最快可能在本月底面臨實體能源短缺壓力。亞洲與歐洲由於高度依賴中東能源供應，成為受衝擊最嚴重地區。

路透統計顯示，伊朗戰事迄今已讓全球企業額外承擔至少 250 億美元成本，航空、製造與石化產業首當其衝。其中航空業損失接近 150 億美元，多家企業已開始下修財測、削減產能或調漲售價。