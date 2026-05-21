鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-21 08:40

在旗下 AI 軟體需求暴增的推動下，熱門人工智慧 (AI) 聊天機器人 Claude 製造商 Anthropic 第 2 季營收可望大幅成長，並藉此首度交出獲利的亮眼成績。

華爾街日報 (WSJ) 報導，根據 Anthropic 在募資期間向投資人披露的訊息，該公司預估第 2 季 (本季) 營收將達到 109 億美元，與第 1 季相比成長超過一倍。

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知情人士透露，Anthropic 在 6 月為止一季的營業利益預估將達到 5.59 億美元。不過知情人士也補充說明，隨著 Anthropic 加碼投資算力等資源，未來幾季並不一定能持續保持獲利狀態。

Anthropic 第 1 季營收 48 億美元，目前的單季營收成長速度已超越新冠疫情時期的 Zoom(ZM-US)，以及 Google(GOOGL-US) 和 Facebook(META-US) 在首次公開發行 (IPO) 前的表現。

Anthropic 曾被外界視為落後於競爭對手 OpenAI 的挑戰者，但如今憑著 AI 代理人 (AI Agent) 工具的技術突破，正以驚人的速度拉高營收，並從企業級客戶手中成功搶占市場。目前 Anthropic 正在進行最新一輪募資談判，目標估值將超過 9000 億美元，這項數據將超越 OpenAI 最近一次在募資時取得的估值。

Anthropic 正研議最快 10 月公開上市，OpenAI 設定最快秋季上市的目標，而馬斯克的太空與 AI 公司 SpaceX 已在周三 (20 日) 遞交 IPO 文件。三家公司市值都有望突破 1 兆美元。

市場對 Anthropic 產品的強勁需求，一度使該公司運算資源吃緊，不得不限制特定用戶的訪問權限。該公司最近幾周簽署一系列新的資料中心協議以擴增產能，包括與 SpaceX 結盟。