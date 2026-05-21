鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-21 12:30

《CNBC》報導，Meta Platforms(META-US) 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 周三 (20 日) 在內部備忘錄中告訴員工，公司裁員 8,000 名員工的決定，是因為在競爭激烈的 AI 領域，「成功並非理所當然」。

根據備忘錄內容，祖克柏表示，「AI 是我們這一生最具影響力的技術。能夠領先的公司，將定義下一個世代。」

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祖克柏向員工傳達 AI 對這家社群媒體巨頭未來的重要性，也凸顯 Meta 內部的急迫感。就在同日，公司正式啟動最新一輪裁員，影響約 10% 員工。

Meta 早在 4 月便通知員工，將於隔月進行大規模裁員，同時取消填補 6,000 個職缺的計畫。公司當時表示，裁員是為了騰出更多資源投入 AI 等領域。

除裁員外，知情人士透露，約 7,000 名員工將被調往新的 AI 相關職位。

雖然此次裁員將波及多個部門，但 CNBC 先前報導指出，負責 AI 基礎設施、基礎模型與 AI 商業化的團隊，預計將受到保障。



祖克柏在周三備忘錄中表示，「向那些曾為公司使命與發展做出貢獻的人道別，總是令人難過。」並向離職員工表達感謝，「我感謝今天離開的每一位員工，感謝你們為服務我們社群所付出的努力。」

祖克柏表示，「我們正在改造公司，確保這裡永遠是優秀人才能發揮最大影響力的最佳場所。很多人告訴我們，他們很重視能夠擁有更高自主權、以更少官僚程序與管理層級來執行自己想法的環境。」

此次裁員也發生在 Meta 員工焦慮情緒升高之際。該公司今年已進行多輪裁員，消息人士先前透露，公司預計 8 月還可能再裁一輪，秋季也可能進一步裁員。

匿名職場社群平台 Blind 數據顯示，Meta 員工整體評價已較 2024 年第二季高峰下滑 25%，其中企業文化評分更大跌 39%。

祖克柏在備忘錄中表示，公司高層「目前不預期今年還會有全公司範圍的裁員」。他也坦承，「我想承認，我們在溝通方面並沒有做到自己期望的清楚程度，而這是我希望確保改善的地方之一。」