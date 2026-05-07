Anthropic營收爆增80倍 執行長直呼「難以招架」 攜手 SpaceX 搶攻算力
鉅亨網新聞中心
在舊金山舉行的開發者大會上，AI 獨角獸 Anthropic 的執行長 Dario Amodei 揭露了一項驚人的數據：公司在 2026 年第一季度的年化營收與使用量激增了 80 倍。這項成長速度遠超公司原先預期的 10 倍，Amodei 直言這種擴張程度「簡直瘋狂」且「難以招架」，甚至導致公司在算力供應上陷入困境。
估值直逼 9000 億美元
隨著營收運行率 (Revenue Run Rate) 突破 300 億美元，Anthropic 正與投資者洽談新一輪融資，目標估值超過 9,000 億美元。若達成此目標，其估值將超越對手 OpenAI 的 852 億美元。此外，市場傳出 Anthropic 最快可能在 2026 年 10 月啟動首次公開募股 (IPO)。
租下 SpaceX 全球最大超級電腦算力
為了緩解因需求激增導致的基礎設施壓力，Anthropic 宣佈與馬斯克的 SpaceX 達成一項震驚業界的協議。Anthropic 將獲得 SpaceX 位於曼非斯的 Colossus 1 數據中心全部算力，包含超過 22 萬顆 Nvidia GPU 以及超過 300 兆瓦的電力。
此舉尤為引人注目，因為該數據中心原由馬斯克的 xAI 建立。此外，Anthropic 也與亞馬遜及 Google 簽署了數十億美元的長期算力支持協議。
AI 代理新進化
產品方面，Anthropic 展示了名為「Dreaming(夢境)」的研究預覽功能。該技術模擬人類大腦在睡眠中鞏固記憶的過程，讓 Claude AI 代理能在閒置期間回顧過去的對話紀錄，自動重新組織記憶、移除過時資訊並修正矛盾，實現自我優化。早期測試顯示，法律 AI 公司 Harvey 在使用此功能後，任務完成率提升了約 6 倍。
軟體開發革命與監管挑戰
Amodei 指出，軟體工程師是採用 AI 技術最快的族群，這預示了 AI 將如何改變整體經濟運作。Claude Code 的創作者 Boris Cherny 甚至宣稱，透過協同數百個 AI 代理，他已不再需要親自動手寫程式碼。
然而，儘管市場需求旺盛，Anthropic 仍面臨政治壓力。美國五角大廈於今年三月將其列入「供應鏈風險」黑名單，禁止軍方與其合作，目前該爭議已進入法律程序。儘管如此，Anthropic 的企業客戶數量持續增加，目前已有超過 1,000 家企業每年支付超過 100 萬美元購買其服務。
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