鉅亨網新聞中心 2026-05-07 20:10

在舊金山舉行的開發者大會上，AI 獨角獸 Anthropic 的執行長 Dario Amodei 揭露了一項驚人的數據：公司在 2026 年第一季度的年化營收與使用量激增了 80 倍。這項成長速度遠超公司原先預期的 10 倍，Amodei 直言這種擴張程度「簡直瘋狂」且「難以招架」，甚至導致公司在算力供應上陷入困境。

Anthropic營收爆增80倍 執行長直呼「難以招架」 攜手 SpaceX 搶攻算力(圖:shutterstock)

估值直逼 9000 億美元

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隨著營收運行率 (Revenue Run Rate) 突破 300 億美元，Anthropic 正與投資者洽談新一輪融資，目標估值超過 9,000 億美元。若達成此目標，其估值將超越對手 OpenAI 的 852 億美元。此外，市場傳出 Anthropic 最快可能在 2026 年 10 月啟動首次公開募股 (IPO)。

租下 SpaceX 全球最大超級電腦算力

為了緩解因需求激增導致的基礎設施壓力，Anthropic 宣佈與馬斯克的 SpaceX 達成一項震驚業界的協議。Anthropic 將獲得 SpaceX 位於曼非斯的 Colossus 1 數據中心全部算力，包含超過 22 萬顆 Nvidia GPU 以及超過 300 兆瓦的電力。

此舉尤為引人注目，因為該數據中心原由馬斯克的 xAI 建立。此外，Anthropic 也與亞馬遜及 Google 簽署了數十億美元的長期算力支持協議。

AI 代理新進化

產品方面，Anthropic 展示了名為「Dreaming(夢境)」的研究預覽功能。該技術模擬人類大腦在睡眠中鞏固記憶的過程，讓 Claude AI 代理能在閒置期間回顧過去的對話紀錄，自動重新組織記憶、移除過時資訊並修正矛盾，實現自我優化。早期測試顯示，法律 AI 公司 Harvey 在使用此功能後，任務完成率提升了約 6 倍。

軟體開發革命與監管挑戰

Amodei 指出，軟體工程師是採用 AI 技術最快的族群，這預示了 AI 將如何改變整體經濟運作。Claude Code 的創作者 Boris Cherny 甚至宣稱，透過協同數百個 AI 代理，他已不再需要親自動手寫程式碼。