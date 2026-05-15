鉅亨網新聞中心 2026-05-16 04:30

Anthropic 再度刷新全球 AI 融資紀錄。根據財聯社 15 日報導，美國 AI 新創 Anthropic 已就新一輪高達 300 億美元的融資達成最終條款，預計最快本月完成交割。此輪融資由紅杉資本 (Sequoia Capital) 聯合 Dragoneer、Greenoaks 及 Altimeter Capital 領投，多家既有與新進投資機構同步參與。

消息指出，本輪融資完成後，Anthropic 投後估值將升至約 9,000 億美元，超越 OpenAI 約 8,520 億美元估值，躍居全球估值最高的 AI 獨角獸之一，也將成為全球最具價值的私人科技公司之一。

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知情人士透露，自投資人上月主動接洽 Anthropic 後，公司財務長克里希納．拉奧便迅速展開正式募資談判，並於數週內完成主要條款敲定。根據目前協議，幾家共同領投方預計各自至少出資 20 億美元，Anthropic 仍持續與其他投資人協商，以補足剩餘募資額度。由於交易尚未正式公告，條件仍可能微調，Anthropic 與相關投資機構目前均未對外評論。

Anthropic 自 2023 年起進入高速融資階段，多家科技巨頭與頂級創投持續加碼，使公司估值迅速飆升。2023 年初，Alphabet 旗下 Google (GOOGL-US) 率先投資 3 億美元，取得約 10% 股權；同年 5 月，Spark Capital 領投 4.5 億美元 C 輪融資，估值升至 500 億美元，Google 與 Salesforce (CRM-US) 旗下 Salesforce Ventures 等機構參與跟投；同年 9 月，Amazon (AMZN-US) 宣布先行投資 12.5 億美元，並承諾後續總投資規模將提高至 40 億美元。

進入 2024 年至 2025 年後，Amazon 與 Google 持續擴大投資。其中，Amazon 累積投資金額已達 80 億美元，Google 追加投資亦超過 10 億美元。2025 年 3 月，Lightspeed Venture Partners 再領投 35 億美元 E 輪融資，使 Anthropic 估值進一步升至 615 億美元。

此次 300 億美元募資，也是 Anthropic 在短短一季內完成的第二輪超大型融資。今年 2 月 13 日，Anthropic 才宣布完成 300 億美元 G 輪融資，當時投後估值約 3,800 億美元，已成為全球第二大 AI 獨角獸，僅次於 OpenAI。不到 3 個月時間，公司估值便從 3,800 億美元暴增至 9,000 億美元，增幅接近兩倍。

市場認為，估值暴漲背後的核心原因，在於 Anthropic 營收成長速度遠超市場預期。根據報導，公司年化收入即將突破 450 億美元，而 2025 年底時該數字仍僅約 90 億美元，代表不到半年時間，年化收入已成長超過 4 倍。

此外，Anthropic 目前 450 億美元的年化收入規模，也首度超越 OpenAI 對外公布的 240 億美元年化收入，顯示其在關鍵財務指標上已實現反超。

Anthropic 由多名前 OpenAI 核心研究人員於 2021 年創立，與早期更偏向消費市場的 OpenAI 不同，公司自創立初期便聚焦企業級 AI 市場。旗下 Claude 系列大型語言模型，在程式設計、數學與複雜推理領域表現突出，因此迅速獲得大型企業採用。

官方資料顯示，Anthropic 成立至今不到 3 年，已實現 140 億美元年化收入，且過去 3 年每年營收成長皆超過 10 倍。目前全球財富 10 強企業中已有 8 家成為 Claude 客戶；過去一年，年消費金額超過 10 萬美元的客戶數量增加 7 倍，而年消費超過 100 萬美元的企業客戶，更從兩年前僅十餘家暴增至超過 500 家。

市調數據則顯示，Anthropic 在企業 AI 支出市場中的佔比，已由 2025 年初約 10%，上升至 2026 年 2 月超過 65%；其中在程式設計領域的市佔率更高達 54%，已明顯超越 OpenAI。