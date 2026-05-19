輝達財報非完美不可？市場期待「超級財報」撐起AI行情
鉅亨網編譯陳又嘉
《Yahoo Finance》報導，市場現在火熱到極點，需要輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 在美東時間周三晚間交出一份「超級財報」。
雖然今年吸引投資人目光的 AI 題材很多，包括英特爾 (Intel)(INTC-US) 出現復甦跡象，以及因記憶體晶片短缺而股價暴漲的 Sandisk(SNDK-US) 與美光 (Micron Technology)(MU-US)。
但現實是，輝達仍是推動整體市場上漲的最核心力量，原因就在於它龐大的市值規模。
根據高盛 (Goldman Sachs) 策略師 Ben Snider 數據，輝達目前占標普 500 指數市值比重高達 9%，居於領先地位。該股更貢獻了標普 500 今年以來 20% 漲幅。
輝達股價今年已上漲 21%，遠優於標普 500 同期 7% 的漲幅。
在對大盤貢獻度方面，Alphabet(GOOGL-US) 排名第二，而美光則遠遠排在第三。
AI 熱潮——很大程度來自輝達客戶釋出的強勁需求訊號——已推動標普 500 今年報酬達 10%。其中，科技股貢獻了該指數 85% 漲幅。若扣除科技股，標普 500 其餘成分股今年報酬僅 3%。
Snider 表示，「隨著 AI 與動能股聯手推動標普 500 走勢，許多投資人認為，如今的美股更像是一筆大型交易，而不是一個由各別股票組成的市場。」
目前幾乎所有跡象都顯示，輝達本周財報有望表現強勁。包括微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 與 Meta Platforms(META-US) 等大型雲端服務商，都大幅提高 2026 年資本支出計畫。台積電 (2330-TW)(TSM-US) 近期財報表現亮眼，而英特爾也似乎終於接近拿下蘋果的晶圓代工訂單。
Yahoo Finance 數據顯示，分析師在過去 60 天持續上調輝達今年與明年的獲利預估，目標價也維持上修趨勢。
高盛分析師 James Schneider 在報告中表示，「根據產業供需數據，我們預期輝達本季將繳出優於預期、且上調財測的成績單。但考量財報前市場期待已經很高，要推動股價明顯優於市場表現，門檻其實相當高。」
他補充指出，雖然輝達股價近來落後部分同業，目前本益比也較歷史水準明顯折價，但若市場看到以下幾項跡象，估值仍可能重新上修：
- 大型雲端業者獲利能力改善，支撐持續擴大 AI 支出
- 代理型 AI 快速普及，代表企業採用範圍擴大
- 非傳統客戶的 AI 部署情況更加明朗
市場目前對輝達的容忍度極低，投資人期待的不只是「好財報」，而是近乎完美的成績與樂觀展望。而即便輝達真的交出完美財報，也未必足以阻止獲利了結賣壓，因投資人接下來仍將尋找下一個能推動夏季行情的新催化劑。
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