鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-19 11:30

輝達財報非完美不可？市場期待「超級財報」撐起AI行情(圖：Shutterstock)

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但現實是，輝達仍是推動整體市場上漲的最核心力量，原因就在於它龐大的市值規模。

根據高盛 (Goldman Sachs) 策略師 Ben Snider 數據，輝達目前占標普 500 指數市值比重高達 9%，居於領先地位。該股更貢獻了標普 500 今年以來 20% 漲幅。

輝達股價今年已上漲 21%，遠優於標普 500 同期 7% 的漲幅。

AI 熱潮——很大程度來自輝達客戶釋出的強勁需求訊號——已推動標普 500 今年報酬達 10%。其中，科技股貢獻了該指數 85% 漲幅。若扣除科技股，標普 500 其餘成分股今年報酬僅 3%。

Snider 表示，「隨著 AI 與動能股聯手推動標普 500 走勢，許多投資人認為，如今的美股更像是一筆大型交易，而不是一個由各別股票組成的市場。」

Yahoo Finance 數據顯示，分析師在過去 60 天持續上調輝達今年與明年的獲利預估，目標價也維持上修趨勢。

高盛分析師 James Schneider 在報告中表示，「根據產業供需數據，我們預期輝達本季將繳出優於預期、且上調財測的成績單。但考量財報前市場期待已經很高，要推動股價明顯優於市場表現，門檻其實相當高。」

他補充指出，雖然輝達股價近來落後部分同業，目前本益比也較歷史水準明顯折價，但若市場看到以下幾項跡象，估值仍可能重新上修：

大型雲端業者獲利能力改善，支撐持續擴大 AI 支出 代理型 AI 快速普及，代表企業採用範圍擴大 非傳統客戶的 AI 部署情況更加明朗